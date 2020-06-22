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Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело

11:25 22.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы управления лесами региона, пишет РИА Новости.

По данным агентства, вторым фигурантом дела стал начальник обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству.

Согласно данным на сайте Минприроды Алтайского края, начальником управления лесами является Владимир Черных, а отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству — Наталья Стычинская.

Ранее сообщалось, что в управлении лесами Алтайского края начались обыски сотрудниками ФСБ. 

По версии следствия, в 2017 году они в нарушение лесоохранного законодательства организовали рубки для прокладки противопожарного разрыва. В результате данных действий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

Темы: Алтайский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 12:53
Гость: Шило

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