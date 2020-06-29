При взрыве в жилом доме в Москве пострадали семь человек

15:22

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв в жилом доме. Возникший после него пожар охватил четыре квартиры, семь человек пострадали.

Инцидент произошел 29 июня в доме №3, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. На месте взрыва вспыхнул пожар, который охватил квартиры на третьем этаже. Возгорание удалось ликвидировать в 14:32 по московскому времени.

Семь человек получили ранения, один из пострадавших был реанимирован сотрудниками скорой помощи.

В московском главке МЧС России сообщили, что из дома были спасены семь человек. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства ЧП.