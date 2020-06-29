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При взрыве в жилом доме в Москве пострадали семь человек

15:22 29.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв в жилом доме. Возникший после него пожар охватил четыре квартиры, семь человек пострадали.

Инцидент произошел 29 июня в доме №3, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. На месте взрыва вспыхнул пожар, который охватил квартиры на третьем этаже. Возгорание удалось ликвидировать в 14:32 по московскому времени.       

Семь человек получили ранения, один из пострадавших был реанимирован сотрудниками скорой помощи.

В московском главке МЧС России сообщили, что из дома были спасены семь человек. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства ЧП.

Темы: Москва, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 17:41
Гость: в не понятке

Сложно поверить что в жару когда открыты все окна может скопиться столько газа. Фуфло гонят.
29.06.2020, 16:12
Гость: Сердечник

головотяпство - 99%, ничего само не утекает и не загорается
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