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Еще одна российская авиакомпания начинает летать за границу

16:26 7.07.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Российская авиакомпания S7 Airlines вслед за «Аэрофлотом» начинает летать за границу. На сайте компании появились билеты на рейсы Москва – Аликанте (Испания) на 10 июля и Москва – Ницца (Франция) на 11 июля.

Согласно сайту S7, билет на рейс в Ниццу стоит от 12 787 рублей, а в Аликанте – от 17 417 рублей. В пресс-службе перевозчика поясняют, что разрешение на перелет в Аликанте выдала Росавиавиация.

Рейс в Аликанте будет вывозным, по этой причине попасть на борт смогут лишь некоторые категории пассажиров. Например, такая возможность есть у россиян, которые подали свои данные в списки Минкомсвязи на портале gosuslugi.ru. Помимо этого, попасть на рейс смогут те, кому разрешен выезд из РФ и въезд в Испанию в условиях временных ограничений.

В эту категорию входят граждане Испании, стран Шенгенского соглашения и ЕС, а также их ближайшие родственники; граждане, имеющие вид на жительство в Испании, странах Шенгенского соглашения или ЕС, Андорры, Ватикана, Сан-Марино; дипломаты и консульский персонал.

Что касается рейса в Ниццу, то по данному перелету пока нет подробностей, но, скорее всего, он будет тоже вывозным. Список пассажиров, в свою очередь, будет ограничен теми, у кого есть право на въезд во Францию.

Регулярное международное авиасообщение между РФ и другими странами было приостановлено с конца марта из-за COVID-19. Дата возобновления полетов не известна. На днях Росавиация продлила до 1 августа ограничение на международные полеты из-за пандемии.

8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что россиянам разрешено выезжать за рубеж пока что только с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 03:01
Гость: Шило

Свободны: Воркута и Магадан, свободны, ну а мне туда не надо!
07.07.2020, 23:02
Гость: яяввыачиа

а когда на своих авиалайнерах летать будем??????!!!!????????????????????
07.07.2020, 18:09
Гость: Рейс в Аликанте будет вывозным

Когда, наконец, их всех вывезут!
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