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Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене

22:08 7.07.2020
Фото со страницы Ивана Сафронова в соцсети

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего корреспондента “Коммерсанта”, советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Он останется под стражей до 6 сентября, сообщает "Коммерсант". Заседание проходило в закрытом режиме.

Ивана Сафронова подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Судья отказал в ходатайстве адвокатов об отложении заседания на 72 часа, а также об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита Сафронова сообщила, что обжалует арест в Мосгорсуде.

По версии ФСБ, журналист передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО. В "Роскосмосе" заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 09:57
Гость: Мичман

Видимо ему плохо жилось, если решил работать на другую страну. Что ему не хватало? Зачем повторять путь отца?
08.07.2020, 08:33
Гость: good

А в роскосмосе люди с техническим образованием есть?
08.07.2020, 07:57
Гость: конспирология

Либерал-космополит. Русские фамилии как водится у крипто-троцкистов только для прикрытия.
Все комментарии (9)
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