Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене

22:08

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего корреспондента “Коммерсанта”, советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Он останется под стражей до 6 сентября, сообщает "Коммерсант". Заседание проходило в закрытом режиме.

Ивана Сафронова подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Судья отказал в ходатайстве адвокатов об отложении заседания на 72 часа, а также об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита Сафронова сообщила, что обжалует арест в Мосгорсуде.

По версии ФСБ, журналист передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО. В "Роскосмосе" заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации.