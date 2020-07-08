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СПЧ предложил амнистировать нарушителей самоизоляции

15:40 8.07.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил впервые амнистировать административные штрафы. Как отмечает РИА Новости, речь идет о штрафах, выписанных нарушителям режима самоизоляции во время эпидемии COVID-19.

В СПЧ считают нужным аннулировать все штрафы в досудебном порядке. Однако инициатива не распространяется на нарушения, которые повлекли за собой негативные последствия. Например, если установлено, что от нарушителя был заражен другой человек, то такой штраф предлагается сохранить в силе. 

В организации подчеркнули, что речь идет обо всех штрафах, а не только тех, которые были выписаны из-за сбоя в приложении «Социальный мониторинг». По мнению экспертов СПЧ, Госдума может издать акт о первой в стране административной амнистии. Процедура полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит законодательству.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — поясняется в докладе.

Темы: Коронавирус, Борьба за права человека в России
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 19:46
Гость: Апроль

Штрафовать и круче наказывать надо за изобретение несущестаующей пандемии.
08.07.2020, 19:16
Гость: Число случаев коронавируса в США превысило 3 млн

СПЧшники хотят догнать и перегнать Америку?
08.07.2020, 18:49
Гость: СПЧ предложил амнистировать нарушителей самоизоляции

Я - против. Требую перестрелять их всех! На Красной площади!
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