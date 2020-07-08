СПЧ предложил амнистировать нарушителей самоизоляции

15:40

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил впервые амнистировать административные штрафы. Как отмечает РИА Новости, речь идет о штрафах, выписанных нарушителям режима самоизоляции во время эпидемии COVID-19.

В СПЧ считают нужным аннулировать все штрафы в досудебном порядке. Однако инициатива не распространяется на нарушения, которые повлекли за собой негативные последствия. Например, если установлено, что от нарушителя был заражен другой человек, то такой штраф предлагается сохранить в силе.

В организации подчеркнули, что речь идет обо всех штрафах, а не только тех, которые были выписаны из-за сбоя в приложении «Социальный мониторинг». По мнению экспертов СПЧ, Госдума может издать акт о первой в стране административной амнистии. Процедура полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит законодательству.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — поясняется в докладе.