Персоны: Развожаев Михаил Владимирович

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Трудовая деятельность Михаила Развожаева не ограничивается Красноярским краем

Развожаев Михаил Владимирович родился 30 декабря 1980 года в городе Красноярске. Ему всего 39 лет, но за плечами имеются немалый опыт и знания. На данный момент является ВРИО губернатора в Севастополе. К исполнению обязанностей приступил в июле 2019 года.

Получил высшее историческое образование в Красноярском Педагогическом Университете. Окончил обучение в 2002 году. Еще в студенческие годы начал свою трудовую деятельность. Сначала состоял в студенческом профсоюзе, далее строил карьеру в Администрации Губернатора в своем родном городе.

Трудовая деятельность Михаила Развожаева не ограничивается Красноярским краем. Под его руководством была республика Хакасия, так же Михаил Владммирович был советником министра по делам Северного Кавказа. После этого ему достался непростой регион – Севастополь. В каждом уголке России Михаилу Развожаеву удалось добиться существенных успехов.

Кроме того, Михаил Развожаев является государственным советником второго класса. Состоит в партии Единая Россия. Имеет звание лейтенанта, является офицером запаса.

В ноябре 2018 стал участником центрального штаба ОНФ.

Михаил Развожаев уделяет внимание развитию своих профессиональных качеств. Так в 2018 году он прошел обучение в РАНХиГС при президенте РФ. В простонародье это заведение называют «школой губернаторов».

Состоит в браке, имеет двоих детей. К решению проблем региона подходит грамотно и гибко. Общается с жителями, отвечает на вопросы, решает текущие проблемы региона. По его поручению проведены работы по благоустройству региона, ведется постоянный контроль за качеством выполняемых работ.

Также Михаил Развожаев не забывает поздравлять работников различных сфер с профессиональными праздниками на своей официальной странице в социальной сети. Тамже он отчитывается о проделанной работе, делится фотографиями, и намечает дальнейшие направления деятельности. Близость к жителям, понимание волнующих проблем, и ответственный подход к их решению – основные принципы работы Михаила Владимировича. Каждый желающий может свободно высказать свое мнение, или предложение. Деятельность на благо региона ведется Михаилом Владимировичем с учетом мнений и пожеланий жителей.

Семья Михаила Развожаева переехала в Севастополь вместе с ним.