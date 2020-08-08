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Хабаровские власти сняли с торгов яхту, которую хотел продать Фургал

18:13 8.08.2020
Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Правительство Хабаровского края сняло с торгов яхту "Виктория", которую два года назад решил продать Сергей Фургал.

Руководство края купило яхту еще в 2006 году при губернаторе Викторе Ишаеве примерно за миллион долларов. На ней устраивали приёмы уважаемых гостей, фуршеты. Пришедший к власти Фургал попросил "Викторию" продать и вернуть деньги в бюджет — на её содержание в год тратились сотни тысяч рублей и это был повод прилично сэкономить. 

Но за несколько дней до окончания приёма заявок по распоряжению министра имущественных отношений края Марины Костиной яхту с продажи сняли, пишет телеграм-канал Baza

В правительстве Хабаровского края прокомментировали снятие с торгов знаменитой яхты. 

"Правительственная яхта «Виктория» была выставлена на продажу с начальной ценой в размере 60 млн рублей, - приводит слова пресс-службы правительства Хабаровского края  ИА "Хабаровский край сегодня". - Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Но даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось. В результате торги были аннулированы. Яхта остаётся в краевой собственности". 

Темы: Хабаровский край
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 22:08
Гость: ой-ля-ля

Так пусть власти скинутся и выкупят ее себе для фуршетов. Или если ее не покупают, а содержание дорого, то может ее утопить как Титаник и нет проблем.
08.08.2020, 20:47
Гость: mesozoic_2

Теперь понятно, почему сняли Фургала.
08.08.2020, 20:42
Гость: Опять

Аппаратная диверсия ?
Все комментарии (9)
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