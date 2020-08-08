Хабаровские власти сняли с торгов яхту, которую хотел продать Фургал

18:13

Правительство Хабаровского края сняло с торгов яхту "Виктория", которую два года назад решил продать Сергей Фургал.

Руководство края купило яхту еще в 2006 году при губернаторе Викторе Ишаеве примерно за миллион долларов. На ней устраивали приёмы уважаемых гостей, фуршеты. Пришедший к власти Фургал попросил "Викторию" продать и вернуть деньги в бюджет — на её содержание в год тратились сотни тысяч рублей и это был повод прилично сэкономить.

Но за несколько дней до окончания приёма заявок по распоряжению министра имущественных отношений края Марины Костиной яхту с продажи сняли, пишет телеграм-канал Baza.

В правительстве Хабаровского края прокомментировали снятие с торгов знаменитой яхты.

"Правительственная яхта «Виктория» была выставлена на продажу с начальной ценой в размере 60 млн рублей, - приводит слова пресс-службы правительства Хабаровского края ИА "Хабаровский край сегодня". - Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Но даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось. В результате торги были аннулированы. Яхта остаётся в краевой собственности".