В Хабаровске проект о полетах бизнес-классом назвали аппаратной диверсией

11:19

Власти Хабаровского края назвали "аппаратной диверсией" публикацию постановления об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса.

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы краевого правительства.

Соответствующий проект постановления появился на региональном портале правовой информации накануне, он содержит пункт, который разрешает членам регионального правительства в командировках пользоваться воздушным транспортом "по тарифу бизнес-класса", железнодорожным — "в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса", морским и речным транспортом — "по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным обслуживанием пассажиров".

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утверждает, что не разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом. "С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс", — цитируют Дегтярева "Известия".

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев позже опроверг эту информацию, призвав не верить фейкам. Он подчеркнул, что 5 августа подписал другое постановление — о том, что чиновники должны летать эконом-классом.

Дегтярев также опубликовал в Instagram видео, в котором заявил, что хабаровские чиновники чаще должны ездить в Москву, чтобы отстаивать интересы региона, и предложил жителям края высказаться о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр", чтобы ему компенсировали перелеты бизнес-классом.

Предшественник Михаила Дегтярева Сергей Фургал в 2019 году запретил местным чиновникам летать бизнес-классом за счет регионального бюджета.