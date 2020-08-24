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Врачи «Шарите» подтвердили версию об отравлении Навального

17:57 24.08.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Клиника «Шарите» в Берлине, где врачи лечат оппозиционера Алексея Навального, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна» — сообщили немецкие врачи.

Также сообщается, что Навальному назначили антидот Атропин. При этом пока неизвестно, как отравление отразится на его здоровье. «Нельзя исключать долгосрочные последствия, прежде всего в области нервной системы», — подчеркивают врачи.

Отмечается, что медики поддерживают тесный контакт с супругой Навального Юлией. В «Шарите» поддержали ее позицию, отметив, что обнародование данных о состоянии политика «идет ему на пользу», передает РБК.

Днем в субботу Алексея Навального из Омска доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Отмечалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Темы: Берлин, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 22:13
Гость: Агента своего

Вытаскивали. Вот и прокололся Леха.
24.08.2020, 21:37
Гость: алексу

А Первый Канал утверждает, что Россия здесь виновата? Опять ваши хайли лайкли.
24.08.2020, 21:34
Гость: Мамба

А кто вам сказал, что это одна из худших больниц Германии? В ней лечились Тимошенко, Назарбаев. Олигархов бесчисленное количество. Что за чушь Вы несёте?
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