На форуме «Армия-2020» показали камуфляжные рясы для священников

22:35

На шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в центре Минобороны «Патриот» в подмосковной Кубинке, продемонстрировали военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.

Форма предназначена для работы священников во время полевых выходов и учений. От обычной она отличается нашивками и эмблемами: на месте, где должны находиться петлички, православный крест, а вместо фамилии военнослужащего вышиты имя и церковный сан, сообщает ОТР.

Кроме того, Православная мануфактура презентовала на форуме «воинские свечи» цвета хаки, кресты, кадила, головные уборы священнослужителей и другую церковную атрибутику.

Фото: Независимый взгляд @zgldz / twitter