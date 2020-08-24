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На форуме «Армия-2020» показали камуфляжные рясы для священников

22:35 24.08.2020

На шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в центре Минобороны «Патриот» в подмосковной Кубинке, продемонстрировали военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные. 

Форма предназначена для работы священников во время полевых выходов и учений. От обычной она отличается нашивками и эмблемами: на месте, где должны находиться петлички, православный крест, а вместо фамилии военнослужащего вышиты имя и церковный сан, сообщает ОТР.

Кроме того, Православная мануфактура презентовала на форуме «воинские свечи» цвета хаки, кресты, кадила, головные уборы священнослужителей и другую церковную атрибутику.

Фото: Независимый взгляд @zgldz / twitter

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 09:25
Гость: Идиоты!

А ежели надо воевать в пустыне? В желтый перекрашивать?
25.08.2020, 09:24
Гость: Пиляя...!

В же клоуны! Аткуда вы на голову российского народа?
25.08.2020, 09:16
Гость: Европеец

Побольше бы таких новостей и из меня опять будет русофил - только у русских такой качественный саркастический юмор !!! Ещё выше подняло настроение.
Все комментарии (22)
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