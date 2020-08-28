Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

13:37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть точное число российских силовиков в резерве для помощи Минску, но оценил его словами «достаточно разумное». Об этом пишет ТАСС.

«Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, резерв состоит из частей, которые «в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре». При этом пресс-секретарь главы государства отказался отвечать на вопрос журналистов, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Днем ранее президент Владимир Путин заявил прессе, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в РФ был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. Глава государства добавил, что российские силы могут быть задействованы только в случае выхода ситуации в республике из-под контроля.