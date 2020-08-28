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Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

13:37 28.08.2020
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть точное число российских силовиков в резерве для помощи Минску, но оценил его словами «достаточно разумное». Об этом пишет ТАСС.

«Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, резерв состоит из частей, которые «в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре». При этом пресс-секретарь главы государства отказался отвечать на вопрос журналистов, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Днем ранее президент Владимир Путин заявил прессе, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в РФ был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. Глава государства добавил, что российские силы могут быть задействованы только в случае выхода ситуации в республике из-под контроля.

Темы: Россия, Белоруссия, Армия и обороноспособность России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 16:48
Гость: Глазам не верю

Сборник цитат для плесени во всей красе.Жаль,что интернет не передаёт запахи.Большинство,кроме либералов,зажало бы носы.
28.08.2020, 16:46
Гость: Алексей

Всё верно и правильно, есть договора, если их не исполнять, то другие государства вообще не будет доверять тебе и всё. Не надо постоянно оглядываться на США или ЕС, вообще не надо о них думать. У России свои интересы и сейчас Россия обозначила, что если начнутся коктели молотова в больших объемах а также разные другие акции которые были на украине то шансов нет никаких, чтобы ни Польша ни Украина ни США не могли своих боевичков засылать в Белорусию
28.08.2020, 15:28
Гость: А.С. Пушкин

Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.
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