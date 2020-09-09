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МИД РФ поставил ультиматум Германии в связи с позицией по Навальному

21:29 9.09.2020
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев

МИД России заявил послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гейру решительный протест из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», - сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что потребовали немедленного предоставления предметного и развернутого ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа текущего года. В противном случае, отсутствие этих материалов (медицинские данные, биоматериалы, пробы и результаты анализов и прочее) будет расценено как отказ от установления истины в рамках объективного расследования. При этом все прежние и дальнейшие действия будут считаться «грубой враждебной провокацией против России».

Также в российском ведомстве предупредили, что ответственность за последствия подобной политики целиком ляжет на немецкие власти и их союзников по НАТО и ЕС.

Представители Германии при этом заявили, что результаты исследований уже переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и они не видят причин предоставлять их Москве.

Темы: Министерство иностранных дел РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 00:43
Гость: не повторится

и 9 Мая тоже
10.09.2020, 00:27
Гость: rick

В дипломатии существуют свои правила, где даже неприятные вещи принято выражать в терминах, исключающие оскорбления, хамство и т.д.
Такие правила выработаны на протяжении по крайней мере последних 5 тысяч лет и считаются признаком цивилизованности данного государства. Так вот, Германия в своем поведении как лице канцлера А.Меркель и еще более главы МИДа Германии демонстративно унизила
Россию, обращаясь с ней не дипломатическим языком а почти на уровни площадной ругани. Такого обращения Германии как к СССР так и РФ
трудно припомнить по крайней мере с 1945 года. Зная психологию немцев - они преклоняются перед силой - возникает вопрос - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ с Германией, что она вдруг ставит в самой грубой форме УЛЬТИМАТУМ РФ по поводу отравления А.Навального? Ответ может быть
один - за Германией стали мощные силы глобалистов, которые дают ей право (так думает по крайней часть элиты Германии) ставит ультиматум
РФ. Судя по всему - история ничему не научила по крайней мере часть германской элиты. Надо просто товарищам жестко напомнить - с. русскими не надо зарываться. Стоит все-таки этой части русофобской элиты Германии унять свой пыл о возможном реванше. Второе 22 июня
1941 безусловно не повторится.
09.09.2020, 23:50
Гость: эталонная правда

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.(27 сентября 2005)
"Это [повышение пенсионного возраста] исключено, если бы мы так поступили, то пенсионный возраст в стране уже был бы 65 лет сегодня и для мужчин и для женщин. Мы понимаем, что для России сегодня это неприемлемо и не нужно" (18 апреля 2012 )
"Мы считаем, что у нас пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки зрения продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст. И мы сказали: мы не будем его увеличивать" (3 октября 2013)
"Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчины - 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, - вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош - и поехал? Это невозможно.( 6 апреля 2015 года)
"Решение [о повышении пенсионного возраста] не может приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте" (14 декабря 2017)
09.09.2020, 23:42
Гость: well

Тот, кто снял "наружку" перед аэропортом, знает личность отправителя. Все просто.
09.09.2020, 23:26
Гость: Зоя

Я так понимаю, что разбираться с Россией по поводу отравления человека боевым отравляющим веществом Новичок
будет не Германия, а ОЗХО.
И это правильно.
А вопли МИДа РФ ни к чему не приведут. Раньше надо было думать.
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