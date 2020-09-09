МИД РФ поставил ультиматум Германии в связи с позицией по Навальному

21:29

МИД России заявил послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гейру решительный протест из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», - сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отметили, что потребовали немедленного предоставления предметного и развернутого ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа текущего года. В противном случае, отсутствие этих материалов (медицинские данные, биоматериалы, пробы и результаты анализов и прочее) будет расценено как отказ от установления истины в рамках объективного расследования. При этом все прежние и дальнейшие действия будут считаться «грубой враждебной провокацией против России».

Также в российском ведомстве предупредили, что ответственность за последствия подобной политики целиком ляжет на немецкие власти и их союзников по НАТО и ЕС.

Представители Германии при этом заявили, что результаты исследований уже переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и они не видят причин предоставлять их Москве.