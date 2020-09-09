Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

10:40

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

Как пишет РИА Новости, под "гарантирвоанным доходом" понимается "неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения".

По словам Медведева, подобные модели существуют в ряде стран. Он добавил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

Медведев подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Ранее установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.