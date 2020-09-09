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Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

10:40 9.09.2020
Фото © KM.RU

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

Как пишет РИА Новости, под "гарантирвоанным доходом" понимается "неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения".

По словам Медведева, подобные модели существуют в ряде стран. Он добавил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

Медведев подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Ранее установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.

Темы: Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 13:25
Гость: Sjum

Неужели Медведев решил свои поместья продать ради такой благой вести?
09.09.2020, 13:19
Гость: Штурман

"Свобода лучше чем не свобода" эти слова ДАМ стали давно мемом и не только в РФ.Кроме того его "Денег нет,но вы держитесь" уже набили оскомину,а его предложения внести фиксированное пособие на нищету так же должны сопровождаться подобной фразой из лексикона Черномырдина.
Наш ДАМ стоит на запасном пути и время от времени издает гудки предупреждая всех что не нужно забывать о тандеме.А мы и не забываем,а если кто подзабудет,то милиция,ставшей полицией по воле ДАМа, быстро приведет его в чувство в ярко окрашенной нано лампочками комнате где лампочки Ильича были заменены на лампочки Чубайса тоже по инициативе г.Медведева.
Ждем очередную крылатую фразу экс-президента,экс-премьер-министра так как очень скучно про бедных,нищих,сирых и так приятно слушать сладкие речи из уст бывшего первого лица государства о заботе властей о простом народе за 30 лет правления ельцинистов.
Неужели г. Медведев до сих пор не понял что усиливающийся пожар кризиса подачками не потушить и только добровольная отставка ельцинской власти поможет народу выйти из нищеты и бесправия?
09.09.2020, 13:18
Гость: Психиатр

Из упомянутого президент, как из выгребной ямы бассейн. Плавать то можно, но КАК?
09.09.2020, 13:17
Гость: Психиатр

А "минимально-гарантированный" это сколько? 1% от МРОТ? 0.0000001 от него же?
09.09.2020, 13:16
Гость: World

Замылят скоре всего.
Барыги по блату и трутни будут против.
Т. к им придеться тогда потесниться - лишившись части корыта
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