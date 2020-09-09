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Путин не проведет традиционную Прямую линию в этом году

09:47 9.09.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции

Традиционая "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году не будет проходить в привычном россиянам формате, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

По словам Пескова, элементы "Прямой линии" планируется добавить в большую пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре 2020 года. 

Как отметил Песков, в силу сложившихся обстоятельств "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", именно поэтому проводить прямую линию в ее традиционном формате "было бы излишним".

"Но мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - заявил Песков.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2020, 14:13
Гость: 007

А кому-то еще интересно это плута слушать?
09.09.2020, 13:35
Гость: Не приедет барин,

барин не рассудит.
09.09.2020, 13:17
Гость: О чем

со смердами говорить?
09.09.2020, 12:50
Гость: Бобер

А какой толк смотреть этот полицейский спектакль из "доброго" дядюшки Пу, вороватых придворных и злых региональных чинуш, которые якобы не выполняют призывы царя?
И так понятно, что полярный лис на подходе и года черз два придет в каждый дом.
09.09.2020, 12:14
Гость: Скептик

Нам говорят, что в последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года.
И вдруг выясняется, что это было "не в последний".
И "Бла-бла" продолжается...
Опять надули.
Смысл-то в этом какой?
Хотя...
Спасибо, что предупредили.
Пойду, анисовую поставлю. По старинному рецепту, как ключницы делали...
Как раз дозреет.
В прохладном темном месте.
Эх, слюнки потекли...
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