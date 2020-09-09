Путин не проведет традиционную Прямую линию в этом году

09:47

Традиционая "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году не будет проходить в привычном россиянам формате, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, элементы "Прямой линии" планируется добавить в большую пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре 2020 года.

Как отметил Песков, в силу сложившихся обстоятельств "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", именно поэтому проводить прямую линию в ее традиционном формате "было бы излишним".

"Но мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - заявил Песков.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.