Ветераны Чечни потребовали возбудить дело на кавказцев, мывших обувь в святом источнике

19:06

Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту произошедшего

Лидер движения «За Отечество!», ветеран Чеченской войны Иван Отраковский от лица своего объединения выступил с требованием к Следственному управлению СКР по Калининградской области возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») в отношении уроженцев Кавказа, которые мыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео.

«Терпеть мы этого не будем! Мы требуем, чтобы на них возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Иначе я со своими братьями — боевыми ветеранами, боевыми казаками — выйду к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ, чтобы дали ход этому делу. Надо — и на Красную площадь выйдем», — заявил Отраковский в беседе с корреспондентом Znak.com.

Видеоролик с аналогичным призывом он поместил на своем канале в YouTube. Помимо прочего, в ролике Отраковский призывает сторонников подписаться под обращением в силовые ведомства с требованием провести своевременное и полноценное расследование инцидента.

Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту произошедшего. «По нашим данным, там были не чеченцы, они из Дагестана. Трое — срочники, еще двое — контрактники. Все находились в самоволке, — говорит Отраковский. — Первое. Есть предложение отправить их в качестве наказания дослуживать домой. Второе. Есть вопросы к командирам части, руководителям военного округа — они что там не могут наладить работу [с личным составом], поставить на место и заставить подчиненных служить как положено? Если нет, то увольняйтесь и не позорьте русскую армию».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько уроженцев Кавказа моют обувь в источнике рядом с храмом. В ролике слышно, как один из молодых людей со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

СМИ сообщали, что видео заинтересовалась полиция и начала проверку. Кроме того, глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что героев ролика заставят принести извинения: «Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно».