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Ветераны Чечни потребовали возбудить дело на кавказцев, мывших обувь в святом источнике

19:06 15.09.2020
Иван Отраковский. Стоп-кадр из видео

Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту произошедшего

Лидер движения «За Отечество!», ветеран Чеченской войны Иван Отраковский от лица своего объединения выступил с требованием к Следственному управлению СКР по Калининградской области возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») в отношении уроженцев Кавказа, которые мыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео.

«Терпеть мы этого не будем! Мы требуем, чтобы на них возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Иначе я со своими братьями — боевыми ветеранами, боевыми казаками — выйду к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ, чтобы дали ход этому делу. Надо — и на Красную площадь выйдем», — заявил Отраковский в беседе с корреспондентом Znak.com.

Видеоролик с аналогичным призывом он поместил на своем канале в YouTube. Помимо прочего, в ролике Отраковский призывает сторонников подписаться под обращением в силовые ведомства с требованием провести своевременное и полноценное расследование инцидента.

Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту произошедшего. «По нашим данным, там были не чеченцы, они из Дагестана. Трое — срочники, еще двое — контрактники. Все находились в самоволке, — говорит Отраковский. — Первое. Есть предложение отправить их в качестве наказания дослуживать домой. Второе. Есть вопросы к командирам части, руководителям военного округа — они что там не могут наладить работу [с личным составом], поставить на место и заставить подчиненных служить как положено? Если нет, то увольняйтесь и не позорьте русскую армию».

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько уроженцев Кавказа моют обувь в источнике рядом с храмом. В ролике слышно, как один из молодых людей со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

СМИ сообщали, что видео заинтересовалась полиция и начала проверку. Кроме того, глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что героев ролика заставят принести извинения: «Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно».  

Темы: В России
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 23:54
Гость: Судить их

не за что. Поэтому и дела заводить нет смысла.
Но, вот если бы они домой не вернулись, то это стало бы уроком для остальных.
Но так, конечно делать нельзя!
15.09.2020, 23:49
Гость: Судят.

И наказывают.
15.09.2020, 21:59
Гость: Алексей

Я всегда начиная с середины 90х был за полное отделение этой республики от России, но с одним очень важным условием из остальное России все они должны выехать в Чечню или ещё куда-либо, но без оставания в России. Всё можно сделать мирно, у них есть земля, после войны всё восстановлено, разойтись с миром, и закрыть для них возможность пребывания в России. В России не должен быть закон гор, но в Чечне их право по каким законам жить, они ведь тоже должны иметь свою землю и там их земля.
15.09.2020, 21:23
Гость: ABCD

Как бы на них самих (не на чеченов) завели уголовное дело за экстремизм.
Сейчас у власти вывернутая наизнанку "мораль".
Наказывают те, кто собственно недоволен тем что происходит.
15.09.2020, 21:05
Гость: Белая Русь

А вы не смейтесь. Кавказцы больше всего боятся позора перед родственниками и отцом, а не перед законом.
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