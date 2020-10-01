«Аквариум», 7 лктября, 19.30 Moscow

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Так получилось, что за Борисом Гребенщиковым некогда закрепился образ витающего в далёких буддийских небесах мудреца, которому до лампочки любые земные проблемы и тревоги

В 2014 году альбом «Соль» сорвал с мэтра эту маску, а его новая работа «Время N» ещё раз доказала, что свежие песни БГ как никогда созвучны нашей странной реальности.

Сорок шесть лет назад Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке. Он первым из русских музыкантов смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим – показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады. Гребенщиков не просто знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий. К счастью, от БГ мы не дождёмся ностальгических туров с программой «Лучшее, любимое и сыгранное, как двадцать лет назад»: он чувствует нерв эпохи и дрожит и хрипит вместе с этим нервом. «Время беспощадно, оно как волчица: вот мы сидим здесь, а оно мчится...»

Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт – почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нём, в сердце остаётся ощущение праздника.