]]>
]]>
Главная В России Новости

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

11:51 10.10.2020
Фото с сайта nakanune.ru

Власти Кежемского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого Главного управления МЧС.

"Постановление администрации Кежемского района от 9 октября введен режим ЧС на территории района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", - говорится в заявлении.

В районе вахтового поселка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи произошел разлив около 500 литров дизельного топлива, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Темы: Красноярский край, Экология и охрана природных богатств планеты
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2020, 19:39
Гость: космоплит

мы думали что уничтожили 10 га почвы, а получилось всего 5 га. Нужно дать бонусы менеджерам за спасение земли "гусской"
10.10.2020, 19:33
Гость: нет-нет

Медведев: "Хватит кошмарить бизнес"
10.10.2020, 19:22
Гость: Ну

Ну а куда ж его его буржуям сливать если не водоемы? Не с собой же его на лазурные берега везти. Превратим российскую территорию в марсианские пейзажи и улетим к своим заморским виллам.
10.10.2020, 18:11
Гость: Евгению и прочим

Это вам новороссия отливается. Высшая справедливость существует.
10.10.2020, 17:21
Гость: Евгений В

Что то подозрительно системно: Норильск, Камчатка, теперь Ангара...
Массовые лесные пожары начались после реформы лесного хозяйства по указу президента; массовые техногенные катастрофы (на слуху "белая лошадь" "вишня", Норильск, пожары, аварии и пожары складов, домов и сооружений) начались после ликвидации экспертизы проектов, контроля строительства и эксплуатации по указу президента "чтобы не мешать развитию бизнеса".
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации