В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

11:51

Власти Кежемского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого Главного управления МЧС.

"Постановление администрации Кежемского района от 9 октября введен режим ЧС на территории района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", - говорится в заявлении.

В районе вахтового поселка Новая Кежма при перекачке дизельного топлива с баржи произошел разлив около 500 литров дизельного топлива, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.