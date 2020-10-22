Отобрали во Франции 6-летнего сына: почему русская жертва ювенальной юстиции отказалась от помощи?

Социальные службы западных стран не дремлют, норовя отнять детей даже у русских туристов под разными надуманными предлогами

Пандемия коронавируса предельно обострила демографическую проблему в России. Семьи распадаются, доходы падают, в этой ситуации многие рожать детей не видят смысла. К тому же, как мы недавно писали, наша страна грозит превратиться во что-то вроде сырьевого придатка по продаже детей за границу.

Социальные службы западных стран тоже не дремлют, норовя отнять детей у русских под разными надуманными предлогами. Показателен случай, который произошел с жительницей Печор Жаклин Пиликиной. 12 февраля она с шестилетним сыном по туристической визе приехала во Францию. Оперативному возвращению на родину воспрепятствовали карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Девять месяцев Жаклин была вынуждена жить с ребенком в гостинице Лиона. «Мать с сыном жили в отеле, - рассказали КП сотрудники Международного движения «Русские матери». - Туристическая виза заканчивалась в сентябре, но в связи с ковидом местные власти продлили турвизу обоим россиянам до декабря 2020 года. Таким образом, россияне находились во Франции во время карантина легально и ничего не нарушали».

Мальчик развит не по годам и знает три языка – родной, французский и английский. По законам Франции, 1 сентября он должен был пойти в школу, даже находясь в стране по туристической визе. Мать утверждает, что его туда устроили. «Однажды сотрудники отеля увидели, что Лев спустился один в холл в то время, когда он должен был быть уже в школе, - рассказывает Жаклин. - Скажу честно, мы иногда опаздывали к началу занятий. Оказалось, что службы отеля немедленно донесли в соцслужбу, что ребенок не в школе. Находился один в холле отеля. И что он – русский».

Ребенка немедленно изъяли у матери, поместили в приют и запретили ей с ним видеться. «Кроме опоздания в школу, французские власти также обвиняют Жанну в том, что она с сыном продолжительное время живет в отеле, а не в доме или в квартире. Хотя известно, что снять квартиру по туристической визе без рабочего контракта россиянке в Лионе будет очень сложно, тем более в ковид-обстановке, - говорят сотрудники Международного движения «Русские матери».

К разрешению конфликта помимо движения «Русские матери», куда обратилась Жаклин, подключилось и посольство России во Франции. «Посольство поддерживает контакт с ней с момента ее обращения 7 октября. Мы следим за развитием ситуации, - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы дипломатической миссии Сергей Паринов. – Самой соотечественнице мы настоятельно рекомендовали при первой возможности возвращаться в Россию вместе с ребенком».

На днях должен был состояться суд по этому делу, но внезапно начались странности. Представители «Русских матерей» заявили, что Жаклин в резкой форме отозвала свое прошение о помощи. «Вынуждены сообщить, что героиня кейса из Лиона отказалась от всех своих просьб о помощи, высказанных ранее письменно и присланных ею в адрес нашей общественной организации» - «МК» движение «Русские матери».

У тех, кто хотел помочь Жаклин, появились подозрения, что она чего-то не договаривает. Пользователи интернета предположили, что, возможно, она тайно встречалась во Франции с отцом ребенка, из-за чего она там задержалась, а мальчик действительно остался без присмотра.

Сомневается в искренности Жаклин и наша соотечественница Мария, которая уже 10 лет замужем за французом. «Во Франции вообще следят за детьми спустя рукава, - считает она. – Сын моего мужа в два года ездил один на автобусе в детсад. И никому не было дела, все только умилялись. Про лионскую школу явная неправда. Записаться тут в школу по туристической визе нереально! Это целая процедура, для которой у матери должен быть как минимум вид на жительство. Еще не понятно, почему мать и сын не уезжали. Из Лиона летают турецкие авиалинии. Да, это дорого и дольше, чем прямым, но все равно дешевле, чем 9 месяцев жить во французском отеле».

Справедливости ради заметим, что насильственное изъятие русских детей для западных соцслужб – обычное дело. Два года назад многих возмутила история о том, что у жительницы Финляндии Лидии Павловской поборники «ювенальной юстиции» изъяли двух из трех детей. Сначала она лишилась сына под предлогом того, что он стал агрессивным после ухода отца-финна. Потом, после несвоевременного возвращения из краткой поездки в Россию, у нее забрали и пятилетнюю дочь.