В Москве прошла акция, посвященная 103-й годовщине Октябрьской революции

В субботу, 7 ноября, в Москве на Манежной площади собрались участники акции левых и патриотических сил, посвященной 103-й годовщине Октябрьской революции.

На мероприятии, в котором приняли участие сотни людей, можно было видеть флаги КПРФ, Левого Фронта, Ленинского коммунистического союза молодежи, Союза офицеров и других общественных организаций.

Среди собравшихся звучали призывы: «Россия без Путина и олигархов!», «Правительство и президента — в отставку!», «Отменить пенсионную реформу!», «Руки прочь от Грудинина и Совхоза имени Ленина!», «Россию спасет социализм!», «Новый Октябрь впереди!», «Деньги народу, а не олигархам!», сообщает «Свободная Пресса».

Участники акции прошли по Тверской к Кремлю и возложили венки к мавзолею Ленина.

К собравшимся обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Поздравляем вас с праздником Великого октября, главным праздником планеты. Ничего величественнее Великого октября за последние 300 лет на планете не было», - приводит его слова РГ. Именно в день октябрьской революции, по его словам, решился вопрос в пользу власти трудового народа. Зюганов подчеркнул, что под руководством Ленина к власти пришли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые показали пример эффективного управления и созидания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 00:29
    Гость: где первернули?

    В мире нету ни одной социалистической страны ВЕЗДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛИЗМ. Ложь американцев в фильме "Анастасия" янки тоже самое говорят. Кстати в США скоро социалистическая революция.Ленин ,Сталин тоже были предателями.

  2. 07.11.2020, 23:32
    Гость: Наше дело правое!

    Потому мы и победим опять! С днём Революции, граждане! Да, нас мало, но за нами опять пойдут десятки миллионов. Нормальное будущее построить можем только мы, большевики! А те кто вильнули хвостом в проклятое прошлое в нём и сгинут. Прошлое, тем более царское, крепостное долго не просуществует. Ему нет места в будущем. Там место только прогрессивному и социально равному.
    Долой буржуев - воров и жуликов всех мастей и национальностей!

  3. 07.11.2020, 23:12
    Гость: Иван

    Празднование о зверском уничтожении 57 миллионов Русских душь евреями и плакать по 6(???) миллионах евреях уничтоженных Адольфом Шикельгрубером? Склько можно, не пора бы изменить мысленную сферу?!

  4. 07.11.2020, 23:08
    Гость: СПАСИБО!

    С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ РУССКОГО НАРОДА! РУССКИЙ НАРОД ВПЕРВЫЕ ЗА 275 КОЛОНИАЛЬНОГО РЕЖИМА НЕМЕЦКОЙ НАЦИСТСКОЙ МОНАРХИИ СТАЛ СВОБОДНЫМ! СОЦИАЛИЗМ ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ И СССР ВОЗРОДИТСЯ, КАК В МАЕ 1945! КОЛОНИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НЕМЕЦКИХ ГАУЛЯЙТЕРОВ РУХНЕТ!

  5. 07.11.2020, 23:04
    Гость: НХ

    В Советском Союзе впервые показали, что даёт простому народу социализм. Но, возможно, в чём-то поторопились - многие люди были ещё не готовы и не оценили его преимущества. А со времён Хрущева начала процветать уравниловка, убирающая стимул к эффективной и энергичной работе. В Китае считают, что социализм - это совсем другое: промежуточный этап между капитализмом и социализмом. А потому бесплатным может быть только самое необходимое и то в определённых условиях.

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