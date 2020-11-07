В Москве прошла акция, посвященная 103-й годовщине Октябрьской революции

16:22 7.11.2020

В субботу, 7 ноября, в Москве на Манежной площади собрались участники акции левых и патриотических сил, посвященной 103-й годовщине Октябрьской революции.

На мероприятии, в котором приняли участие сотни людей, можно было видеть флаги КПРФ, Левого Фронта, Ленинского коммунистического союза молодежи, Союза офицеров и других общественных организаций.

Среди собравшихся звучали призывы: «Россия без Путина и олигархов!», «Правительство и президента — в отставку!», «Отменить пенсионную реформу!», «Руки прочь от Грудинина и Совхоза имени Ленина!», «Россию спасет социализм!», «Новый Октябрь впереди!», «Деньги народу, а не олигархам!», сообщает «Свободная Пресса».

Участники акции прошли по Тверской к Кремлю и возложили венки к мавзолею Ленина.

К собравшимся обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Поздравляем вас с праздником Великого октября, главным праздником планеты. Ничего величественнее Великого октября за последние 300 лет на планете не было», - приводит его слова РГ. Именно в день октябрьской революции, по его словам, решился вопрос в пользу власти трудового народа. Зюганов подчеркнул, что под руководством Ленина к власти пришли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые показали пример эффективного управления и созидания.