Русских убили, в Москве ликуют: Массовый восторг азербайджанцев на улицах наших городов

Веселье началось в соцсетях и продолжилось на улицах городов по всей стране – с флагами, песнями и плясками. Вопрос в этой связи только один – к отечественным силовикам: это вообще как называется, а?

Три события произошли буквально одно за другим: сообщение Азербайджана, что взят под контроль город Шуша, атака на российский вертолёт в Армении и заявление о вводе нашего миротворческого контингента в Карабах.

Реакцией на первые два из них стало празднование "победы" – на улицах российских регионов.

"А не фиг там ночью летать"



Новость о сбитом ударном вертолёте Ми-24, сопровождавшем автоколонну 102-й российской военной базы вблизи с границей Азербайджана, прозвучала настоящим громом среди и без того пасмурного ноябрьского неба, в котором соединилось сразу множество отголосков.

И о том, как Турция почти ровно три года назад "ударом в спину" уничтожила нашу "сушку" в Сирии. И о том, что Азербайджан, повторив эту гнусность, не должен остаться без ответа. И о том, что России теперь придётся влезать в карабахский конфликт, иначе мы просто потеряем лицо.

Об этом говорили и спорили и эксперты, и политики – и диванные пустобрёхи, и откровенные провокаторы.

Но то, что происходило в интернет-пабликах – на фоне безудержной радости о "блистательных победах азербайджанской армии", – оказалось просто какой-то чудовищной и циничной пляской на костях – погибших русских военных лётчиков.

Несколько сриншотов из пабликов, где обсуждалась новость о сбитом российском вертолёте. Фото: скрин/ВК

Вот только некоторые комментарии (орфография сохранена):

Xeyal Ismayilov:

Когда Турция сбила Российский самолёт многие так же думали начнется война с турками и итог все знают.

Erçan Bulut:

Дак пускай приезжает эта бригада, на дворе не 90 е, Ильхам сказал если будет замешана третья сила, Ильхам подключит Турцию, поэтому проблемы третьим силам ни России ни кому то другому ненужны ради нищунской армении.

Намазов Нурлан:

Наши молодцы, сбили, готовы понести наказание в качестве компенсации за случившееся.

Ибрагим Мустафаев:

Все нормально не фига ночью летать там зная что война идёт

Рамиз Аскаров:

Все об...сь (ред.) наши ура патриоты. Успокойтесь. Пока с нами турки нам ничего не сделают. Победа за нами.

Elnur Farzaliev:

Честно ребята мне пофиг на то что сбили этот гребаный вертолёт, нужно будет ещё собьём, весь мир ... перевернём, но мы вернём Карабах!!

Igor Samedov:

Чего панику развели. ай сбили российский вертолёт. всё пропало, да ничего это не значит, никто из-за этого войну Азербайджану не объявит, нехрен там летать где война идёт и ваши войска в этом типа не участвуют, какую колонну сопровождали? армянскую?

И ещё десятки комментариев в том же духе.

Отсюда первый вопрос к отечественным правоохранительным органам – особенно к центру по борьбе с экстремизмом МВД России: вот эти высказывания, в которых фактически наносится оскорбление нашей стране, в которых происходит глумление над нашими погибшими воинами, – это что же, допустимо с точки зрения российского законодательства?

Здесь можно напомнить, что, допустим, за перепосты фейков о коронавирусе можно легко "залететь" как минимум на крупный штраф, а за "возбуждение ненависти или вражды" реально загреметь и за решётку – даже с учётом того, что эту статью УК частично декриминализировали и перевели в разряд административных правонарушений (а ранее доходило до четырёхсот с хвостиком уголовных дел в год).

И появление поста, скажем, с оскорблением по национальному признаку почти моментально влечёт блокировку страницы или ресурса. Потому что – "разжигание".

А здесь, когда явно высказывается неуважение к России и русским, получается, "немножко не то"?

Циничный повод для радости



Следующий вопрос – уже к "наземным" органам правопорядка. Практически по всей стране прокатились акции с ликованиями – с флагами Азербайджана и Турции. Ролики буквально заполонили и социальные сети и "Ютуб".

Машины гудят и моргают фарами, динамики в них ревут на всю мощь, люди танцуют даже на крышах автомобилей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, на Ямале, в Волоколамске, в Тюмени – повсеместно, можно сказать!

Так радовались в Москве... Фото: скрин/ВК

В столице веселье, рассказывают очевидцы, происходило на рынках "Фуд Сити" (Калужское шоссе), "Дубровка" (Шарикоподшипниковская улица), на "Митинском" – и даже у самой Красной площади.

В Питере так и вовсе затор на самом Невском проспекте устроили. В Самаре – фейерверки с улюлюканьем.

...В Санкт-Петербурге... Фото: скрин/ВК

Да, были какие-то задержания – после того, как народ стал выкладывать записи в Сеть и возмущаться, команду соответствующую сверху всё-таки отдали.

Но позвольте, уважаемые господа полицейские! Помнится, есть такое понятие, как "несанкционированный митинг", в соответствии с которым вы спокойно можете действовать, и нарушение правил дорожного движения – тоже существует. И ведь гоняете вовсю смешных оппозиционеров.

А тут, кто бы там и что ни рассказывал про безудержную радость по поводу "взятия Шуши" или "дня национального флага", в контексте уничтоженного вертолёта и погибших вследствие этого наших военнослужащих это выглядит совсем иначе.

...Во Владимире... Фото: скрин/ВК

В Баку – пожалуйста. Где-то в закрытом кафе – пожалуй, тоже. Но на улицах российских городов, на фоне трагедии (погибли командир экипажа Ми-24 майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор – штурман звена) это выглядит уже просто нагло.

Да, Азербайджан признал ошибку – так это ЧП назвал официальный Баку. И даже, действительно, заговорил о каких-то компенсациях.

Только тут уместно будет напомнить, что именно в это самое время, когда всё случилось, оттачивались последние штрихи по введению нашего миротворческого контингента в Нагорный Карабах – на линию разграничения. Поэтому попытки по-тихому промолчать точно бы не получились.

Москва свой шаг сделала, чтобы положить конец войне – прежде всего в своих собственных интересах, поскольку это происходит у наших границ.

Однако теперь, когда наши парни встанут между азербайджанцами и армянами, любой выпад, даже самый незначительный, может стать провокационной искрой, из-за которой вновь вспыхнет пламя. Не дай Бог, конечно.