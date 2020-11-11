Молодым семьям предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка

15:58 11.11.2020

Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) предложил списывать ипотечные кредиты молодым семьям при рождении третьего ребенка.

«Мы считаем, что молодежь должна быть обеспечена бесплатным жильем. При рождении третьего ребенка ипотечные кредиты должны быть полностью списаны. Если мы не заложим необходимые нормы в этом законопроекте ко второму чтению, то этот закон не сможет действовать напрямую», - сказал Афонин во время заседания нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта о молодежной политике в первом чтении.

Также законопроект предлагает на федеральном уровне определить такие понятия, как: «молодая семья», «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и повысить верхнюю планку возраста молодежи на 5 лет (с 30 до 35), сообщает агентство «Москва».