Рособрнадзор выступил за лицензирование онлайн-обучения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала идею лицензирования онлайн-образования. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью "Российской газете". 

По его словам, сейчас открываются новые возможности для онлайн-образования. Выдача лицензии организации, таким образом, ставит знак качества данному конкретному образовательному процессу. 

"Если государство выдает лицензию, это означает, что мы отвечаем за качество образования. И не важно в офлайне оно или в онлайне", - рассказал Музаев, добавив, что качество от введения данной нормы не пострадает.

При этом он исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ. 

Музаев уточнил,  что следить за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования ведомство будет совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2020, 11:01
    Гость: Капитан Очевидность

    "Если государство выдает лицензию, это означает, что мы отвечаем за качество образования..." (С)
    Лучшая шутка месяца!

  2. 17.11.2020, 10:58
    Гость: ТермитНик

    Почему за нашим Образованием надзирает очередной Анзор Музаев?
    Найдите мне пожалуйста хотя бы одного "Сидорова" в надзорных ведомствах Чеченской республики?

  3. 17.11.2020, 10:41
    Гость: Оттудова

    Вот она золотая жила обогащения - лицензия)). Как же люди до двадцатого века без лицензий в образовании обходились? ;-)

  4. 17.11.2020, 10:35
    Гость: Добрый селянин

    О! А кто сомневался-бы... Лицензирование, сертификация, выдача специальных QR-кодов, электронные подписи, разрешение/запрещение, деление на категории для дальнейшего "повышения квалификации", репетиторы, мастер-классы. Клондайк, блин...

  5. 17.11.2020, 10:24
    Гость: srha

    Ну как же, оставить такой кусок пирога без присмотра чиновников...
    Меня, препода, как-то товарищ, бизнесмен, спросил, почему к нему приходят такие молодые специалисты: может денег мало для образования, программы плохие, молодые люди в виртуале, забюрократизировано всё, и т.д. Нет, ответил, я, всё это мелочи. Главная проблема в том, что образование ныне услуга, как и в медицине, и чем дольше и дороже услугу продаешь, тем ты более менеджеристый образователь, ээ... у тебя лучше организовано образование. Потому иностранный в школе учат-учат, да не выучат, ибо 2 часа в неделю, 70 в год (2 класс) - это спецпрограмма для забывания иностранного!
    И, да, качество обучения определяется не лицензией, а экзаменационной оценкой обучаемого, вот её и нужно контролировать - но что тогда делать чиновникам, неужто образовываться до уровня эксперта по оцениваемой дисциплине?

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