Рособрнадзор выступил за лицензирование онлайн-обучения
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала идею лицензирования онлайн-образования. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью "Российской газете".
По его словам, сейчас открываются новые возможности для онлайн-образования. Выдача лицензии организации, таким образом, ставит знак качества данному конкретному образовательному процессу.
"Если государство выдает лицензию, это означает, что мы отвечаем за качество образования. И не важно в офлайне оно или в онлайне", - рассказал Музаев, добавив, что качество от введения данной нормы не пострадает.
При этом он исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.
Музаев уточнил, что следить за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования ведомство будет совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Если государство выдает лицензию, это означает, что мы отвечаем за качество образования..." (С)
Лучшая шутка месяца!
Почему за нашим Образованием надзирает очередной Анзор Музаев?
Найдите мне пожалуйста хотя бы одного "Сидорова" в надзорных ведомствах Чеченской республики?
Вот она золотая жила обогащения - лицензия)). Как же люди до двадцатого века без лицензий в образовании обходились? ;-)
О! А кто сомневался-бы... Лицензирование, сертификация, выдача специальных QR-кодов, электронные подписи, разрешение/запрещение, деление на категории для дальнейшего "повышения квалификации", репетиторы, мастер-классы. Клондайк, блин...
Ну как же, оставить такой кусок пирога без присмотра чиновников...
Меня, препода, как-то товарищ, бизнесмен, спросил, почему к нему приходят такие молодые специалисты: может денег мало для образования, программы плохие, молодые люди в виртуале, забюрократизировано всё, и т.д. Нет, ответил, я, всё это мелочи. Главная проблема в том, что образование ныне услуга, как и в медицине, и чем дольше и дороже услугу продаешь, тем ты более менеджеристый образователь, ээ... у тебя лучше организовано образование. Потому иностранный в школе учат-учат, да не выучат, ибо 2 часа в неделю, 70 в год (2 класс) - это спецпрограмма для забывания иностранного!
И, да, качество обучения определяется не лицензией, а экзаменационной оценкой обучаемого, вот её и нужно контролировать - но что тогда делать чиновникам, неужто образовываться до уровня эксперта по оцениваемой дисциплине?