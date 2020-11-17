Рособрнадзор выступил за лицензирование онлайн-обучения

08:35 17.11.2020

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала идею лицензирования онлайн-образования. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью "Российской газете".

По его словам, сейчас открываются новые возможности для онлайн-образования. Выдача лицензии организации, таким образом, ставит знак качества данному конкретному образовательному процессу.

"Если государство выдает лицензию, это означает, что мы отвечаем за качество образования. И не важно в офлайне оно или в онлайне", - рассказал Музаев, добавив, что качество от введения данной нормы не пострадает.

При этом он исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.

Музаев уточнил, что следить за качеством получаемого школьного, среднего профессионального и высшего образования ведомство будет совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.