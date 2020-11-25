Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов

19:11 25.11.2020

Итоговое сочинение для учеников 11 классов пройдет 5 апреля 2021 года. Это сочинение является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Соответствующая дата объявлена в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора. Он уже опубликован на портале правовой информации.

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации – прим. ред.) проводится 5 апреля 2021 г.», — отмечается в документе. В качестве дополнительных сроков указаны 21 апреля и 5 мая.

Изначально сочинение должно было состояться 2 декабря 2020 года. Но на прошлой неделе Рособрнадзор заявил о переносе даты из-за пандемии COVID-19. Переносить сроки досрочного периода ЕГЭ из-за этого пока не планируется, заявляли тогда в ведомстве.

Что касается итогового сочинения по русскому языку в девятых классах, то оно пройдет, как и планировалось, 10 февраля. В случае необходимости его проведут дистанционно.