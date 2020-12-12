Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне

Разрабатываемый космический комплекс "Нуклон" с ядерным двигателем может быть использован для поисков полезных ископаемых на Луне, следует из материалов портала госзакупок.

"Должны быть рассмотрены варианты съемки (в том числе радиолокационной) заданных районов Луны, обеспечивающей решение следующих задач (...) разведка полезных ископаемых Луны, в том числе криолитосферных ресурсов", - говорится в материалах портала.

Кроме этого, комплекс может быть использован для картографирования поверхности, идентификации районов с подповерхностными пустотами и аномальной проводимостью, теплоемкостью и плотностью слоя выбора оптимальных мест посадки и размещения стационарных станций.

27 октября в "Роскосмосе" сообщили, что Россия намерена на ближайшей сессии Организации объединенных наций поднять вопрос о намерении США добывать на Луне полезные ископаемые. Ранее в госкорпорации неоднократно подвергали критике планы США по коммерческому освоению Луны, пишет "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 12.12.2020, 17:46
    Гость: К меня

    Облачный аппарат имеется,назову маггелановым,если в долю возьмете,потенциальным партнером,бабки которые выделят будем отдавать с первой прибыли,есть бригада дырки точно не насверлят,сверла отобрал заранее,вот такой бизнес план.
    П.С.
    Лучше увеличить сумму в два раза,зачем отвлекать спонсоров,от их дел по несколько раз

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