Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд признал экс-члена правления "Интер РАО" уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже, сообщает РИА Новости.
Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал 18 лет колонии, тогда как защита настаивала на оправдании.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела маркированы грифом "секретно".
Защита планирует обжаловать приговор, заявил ее адвокат Иван Павлов.
Цуркан была арестована в июне 2018 года.
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Меня как гражданина СССР, слегка коробит, "молдавская шпионка"
x3, как там в интеррао, но ВиммБилльДанн передали пепси-коле, а это была стратегическая компания — она продовольственную безопасность должна обеспечивать. РУСАЛ передали под контроль американцам. АвтоВАЗ принадлежит какой-то нидерландской компании. В Роснефти 7 иностранцев в совете директоров сидят. ТНК что-то с Бритиш Петролеум делает. И так во многих компаниях. Неужели все эти иностранцы никакой информации никуда не передают?
А с этим пусть наши власти сами разбираются, коль признали Донбасс частью Украины. Их двойственность и не последовательность давно в глаза бросается. Могли бы независимость ДНР и ЛНР давно признать, но не сделали этого. Выдали гражданам этих республик российские паспорта, но на государственном уровне гарантировать им безопасность от обстрелов со стороны ВСУ не спешат. И так далее.
Таких новоявленных граждан России пруд пруди,от А до Я.Только у них на первом месте историческая родина,а РФ превратилась в проходной двор.
А вы не различаете уроженку Молдавии от гражданки России?