Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

Карина Цуркан

Мосгорсуд признал экс-члена правления "Интер РАО" уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал 18 лет колонии, тогда как защита настаивала на оправдании.

Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела маркированы грифом "секретно".

Защита планирует обжаловать приговор, заявил ее адвокат Иван Павлов.

Цуркан была арестована в июне 2018 года.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2020, 19:23
    Гость: Гость

    x3, как там в интеррао, но ВиммБилльДанн передали пепси-коле, а это была стратегическая компания — она продовольственную безопасность должна обеспечивать. РУСАЛ передали под контроль американцам. АвтоВАЗ принадлежит какой-то нидерландской компании. В Роснефти 7 иностранцев в совете директоров сидят. ТНК что-то с Бритиш Петролеум делает. И так во многих компаниях. Неужели все эти иностранцы никакой информации никуда не передают?

  3. 29.12.2020, 18:04
    Гость: stalker

    А с этим пусть наши власти сами разбираются, коль признали Донбасс частью Украины. Их двойственность и не последовательность давно в глаза бросается. Могли бы независимость ДНР и ЛНР давно признать, но не сделали этого. Выдали гражданам этих республик российские паспорта, но на государственном уровне гарантировать им безопасность от обстрелов со стороны ВСУ не спешат. И так далее.

  4. 29.12.2020, 17:18
    Гость: новоявленные россияне против РФ

    Таких новоявленных граждан России пруд пруди,от А до Я.Только у них на первом месте историческая родина,а РФ превратилась в проходной двор.

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