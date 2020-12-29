Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

12:01 29.12.2020

Мосгорсуд признал экс-члена правления "Интер РАО" уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Суд приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал 18 лет колонии, тогда как защита настаивала на оправдании.

Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела маркированы грифом "секретно".

Защита планирует обжаловать приговор, заявил ее адвокат Иван Павлов.

Цуркан была арестована в июне 2018 года.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.