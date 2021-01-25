Инвестирование в искусственный интеллект

18:21 25.01.2021

Инвестирование в ИИ. ИИ может стать крупнейшей новой отраслью 21 века

Долгое время искусственный интеллект был центром научной фантастики, но больше не является любопытной темой для размышлений о далеком будущем; это здесь. Фактически, если вы заберете возможности ИИ у следующих компаний, их прибыльность мгновенно упадет - а три из них - это предприятия с доходом в триллион долларов, что подчеркивает важность новой технологии для экономики 2021 года. Росту искусственного интеллекта тоже можно позавидовать; в отчете Grand View Research за 2020 год оценивается размер мирового рынка в 39,9 миллиарда долларов и прогнозируется совокупный годовой темп роста 42,2% в период с 2020 по 2027 год.

О компаниях в которые можно инвестировать поговорим с нашим экспертом Никитой Бесхлебновым. Он является опытным трейдером и управляющим в компании "РосПоремьерИнвест".

Никита Бесхлебнов: Добрый день. Я приведу список из 6 компаний на которые стоит обратить свое внимание и с которыми можно познакомиться поближе.

Начну с Nvidia Corp. (тикер: NVDA ).

Nvidia без труда входит в число лучших акций ИИ для покупки, поскольку производитель высокопроизводительных микросхем является постоянным поставщиком специализированных полупроводников, которые обеспечивают работу в некоторых из самых интересных областей ИИ, от высокопроизводительных игр до автономных транспортных средств. Компания, которая объявила о покупке британского разработчика микросхем Arm за 40 миллиардов долларов в прошлом году, теперь планирует построить лабораторию ИИ в Кембридже, Англия, с суперкомпьютером ИИ. Графические процессоры (ГП) Nvidia также будут использоваться для питания «Леонардо», самого быстрого в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Немногие компании более активно используют искусственный интеллект, чем Nvidia, стратегия, которая хорошо зарекомендовала себя для акционеров, поскольку ее акции выросли с 25 долларов за акцию в начале 2016 года до недавнего максимума около 590 долларов.

Amazon.com ( AMZN )

Ежегодно генеральный директор Amazon Джефф Безос пишет письмо акционерам, в котором подчеркивает, чего удалось достичь бизнесу и на что в настоящее время он направляет свои усилия и ресурсы. Искусственный интеллект уже много лет является важной областью, на которой делается упор в этих письмах, и вы можете увидеть результаты в устройствах Amazon Alexa, которые являются лидером в области распознавания речи, ориентированной на потребителя. Стоимость более 1,5 триллиона долларов, ИИ улучшил работу Amazon не только в Alexa; Как и Google, релевантность поиска очень важна для бизнеса AMZN, а искусственный интеллект помогает постоянно повторять и улучшать результаты поиска. Но Amazon не копит свой опыт в области искусственного интеллекта для внутренних целей: Amazon Web Services, ведущие облачные вычислительная платформа, предлагает клиентам услуги машинного обучения. В прошлом квартале операционная прибыль AWS составила более 57% от общего операционного дохода Amazon.

Microsoft Corp. ( MSFT )

Самые дорогие технологические компаниив мире все без исключения вкладываются в искусственный интеллект. Служба облачных вычислений Microsoft, Azure, является домом для инструментов на основе искусственного интеллекта для медицины, языка, робототехники, медицинской визуализации и многих других областей. Инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в OpenAI, основанные Илоном Маском, в 2019 году направлены на создание Святого Грааля ИИ, общего искусственного интеллекта (AGI) - технологии, которая может делать все, что может человеческий интеллект. Хотя это определенно бросается в глаза, OpenAI уже делает прорывы. Недавно была создана нейронная сеть под названием DALL-E, которая может создавать головокружительный массив пользовательских изображений только из текста.

Пока это все крупные компании, которые и так находятся у всех на слуху, а что на счет менее известных и популярных, про которые у нас мало кто знает ?

Salesforce.com ( CRM )

В последние годы Salesforce была одной из ведущих компаний с высокой капитализацией, а в 2020 году она стала одним из самых новых участников хваленого индекса Dow Jones Industrial Average, заменив Exxon Mobil ( XOM ) в тесте голубых фишек . Являясь лидером в области программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, программное обеспечение Einstein от Salesforce использует ИИ, чтобы повысить ценность для клиентов, собирая данные для выявления трудно обнаруживаемых тенденций, расставляя приоритеты для горячих потенциальных клиентов, прогнозируя превосходные маркетинговые материалы и т. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию будет расти более чем на 17% ежегодно в течение следующих пяти лет. У компании, занимающейся продажей программного обеспечения для бизнеса, по-прежнему есть много возможностей для работы, особенно если клиенты Salesforce продолжат пожинать плоды технологии Salesforce Einstein на базе искусственного интеллекта.

Twilio ( TWLO )

В первоначальном обзоре лучших акций ИИ, сделанном US News примерно в начале 2018 года, Twilio стоила менее 4 миллиардов долларов и была отмечена как имеющая наибольший риск / прибыль. Три года спустя бизнес облачного программного обеспечения стоит более 59 миллиардов долларов. Twilio создает облачные интерфейсы программирования приложений (API), позволяющие разработчикам встраивать функции голоса, видео и обмена сообщениями в свои приложения, и остается чрезвычайно популярной, полезной и быстрорастущей услугой. Как и некоторые другие в этом списке, высокий рост Twilio означает высокие мультипликаторы. Хотя TWLO следует рассматривать только инвесторам, которым нравится повышенная волатильность, она по-прежнему заслуживает упоминания как ведущая компания в области искусственного интеллекта в 2021 году. Аналитики ожидают, что прибыль будет расти более чем на 20% ежегодно в течение следующих пяти лет.

Tencent (TCEHY)

Превратившись из крупнейшей социальной компании в США в крупнейшую социальную компанию в Китае, технический конгломерат Tencent также является одной из лучших акций AI для покупки. Первая китайская технологическая компания стоимостью более 500 миллиардов долларов в значительной степени сорвала джекпот с WeChat, динамическим приложением, повсеместно используемым в Китае для обмена сообщениями, платежей, вызова, социальных сетей, почты и других функций. Можно представить себе практически бесконечное количество способов, которыми машинное обучение и искусственный интеллект могут расширить эту услугу, а тем временем, как можно использовать более 1 миллиарда активных пользователей WeChat для тестирования и быстрого улучшения этой технологии. В последние годы TCEHY нанял нескольких ведущих экспертов по ИИ из числа конкурентов, включая Microsoft и Baidu ( BIDU). Tencent в настоящее время использует ИИ для улучшения своего контента, социальных сетей и игр и надеется продавать свои ИИ-решения секторам здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и производства.

Спасибо большое, с нами был Никита Бесхлебнов - опытный трейдер, управляющий компании "РосПоремьерИнвест".

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Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией