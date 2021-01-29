Минтруд РФ предложил возмещать потерянные при переводе в НПФ средства

10:54 29.01.2021

Минтруд предложил возмещать россиянам инвестиционный доход, потерянный при переводе средств в НПФ (негосударственные пенсионные фонды), если суд признает перевод незаконным, пишет газета "Известия".

Ведомство разработало соответствующие поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ». В частности, речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России (ПФР) или из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ.

"Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений", — говорится в комментарии ведомства.

Если перевод будет досрочным — ранее чем через пять лет — то деньги гражданина попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

Однако, если суд признает новый договор недействительным, Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные пенсионные накопления.

Поправки в правительство могут внести в сентябре, а в Госдуму — в декабре 2021 года.