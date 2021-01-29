Минтруд РФ предложил возмещать потерянные при переводе в НПФ средства
Минтруд предложил возмещать россиянам инвестиционный доход, потерянный при переводе средств в НПФ (негосударственные пенсионные фонды), если суд признает перевод незаконным, пишет газета "Известия".
Ведомство разработало соответствующие поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ». В частности, речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России (ПФР) или из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ.
"Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений", — говорится в комментарии ведомства.
Если перевод будет досрочным — ранее чем через пять лет — то деньги гражданина попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.
Однако, если суд признает новый договор недействительным, Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные пенсионные накопления.
Поправки в правительство могут внести в сентябре, а в Госдуму — в декабре 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что бы, что то возмещать, нужны средства! Ежу понятно! Главное, хорошо пообещать!
Насколько я помню, деньги в НПФ должны быть застрахованы?
Теперь это уже надо доказывать в суде?
уж.. Где делись деньги пенсионеров во время рассвета цифровой икономики и всеобщей компьютеризации банков и страховых "эх компаний" ? -Они потерялись сами, заблудились в транзакциях, сетях, логинах и паролях, запутались в нулях !!