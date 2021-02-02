Падение ВВП России стало максимальным за 11 лет

13:27 2.02.2021

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2020 году сократился более чем на 3%. Это наихудшее значение с 2009 года.

По данным Росстата, ВВП России за минувший год сократился на 3,1%, хотя Минэкономразвития РФ прогнозировало падение на 3,8%. Тем не менее прошлогоднее падение стало самым серьезным за последние 11 лет. В 2009 году из-за экономического кризиса ВВП сократился на 7,8%.

На динамику ВВП страны в прошлом году повлияли снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом (снизился на 5,1%), пояснили в ведомстве.

В отраслевом разрезе под влиянием ковидных ограничений больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание граждан: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает ведомство.

Ранее академики предложили провести в России ряд реформ. В частности, они хотят пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых, отменить подоходный налог с низких доходов, вернуться к экономическим пятилеткам и многое другое.