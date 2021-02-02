Падение ВВП России стало максимальным за 11 лет

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2020 году сократился более чем на 3%. Это наихудшее значение с 2009 года.

По данным Росстата, ВВП России за минувший год сократился на 3,1%, хотя Минэкономразвития РФ прогнозировало падение на 3,8%. Тем не менее прошлогоднее падение стало самым серьезным за последние 11 лет. В 2009 году из-за экономического кризиса ВВП сократился на 7,8%.

На динамику ВВП страны в прошлом году повлияли снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом (снизился на 5,1%), пояснили в ведомстве.

В отраслевом разрезе под влиянием ковидных ограничений больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание граждан: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает ведомство.

Ранее академики предложили провести в России ряд реформ. В частности, они хотят пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых, отменить подоходный налог с низких доходов, вернуться к экономическим пятилеткам и многое другое.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2021, 18:59
    Гость: Виктор

    Ваш гениальный клоун из 95 квартала оказался далеко не гениальным президентом, президентом, стоящим на мировой арене с протянутой рукой!

  3. 02.02.2021, 17:29
    Гость: Виктор

    Гм... ВВП упал, а вот промышленость в России в 2020 году выросла на 4%, С\Х выросло на 5%, не останвливались бесчисленные стройки по всей России! За год построили 800 детских садов, 300 школ, 50 инфекционных больниц, 100 млн кв метров жилья и множество других объектов и предприятий! Вывод, все эти надуманные ВВП, ВВП(ППС) просто туфта, миф, придуманные экономистами Запада для опрадания существования своих стран с их постиндустриальной экономикой услуг! Промышленности нет, а ВВП у них есть! Столкнулись в 2020 году с пандемией и сразу стало видно, какая у кого экономика! ВВП никак не помог Британии построить хоть одну новую инфекционную больницу! Ведь для этого нужен не ВВП, а реальная промышленность и строительная индустрия, нужны строители, а также реальные, заработанные, а не напечатанные деньги!

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