Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты
Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, с помощью которых они смогут купить продукты, пишет газета "Известия".
Как отмечает издание, ведомство разработало перечень мер, направленных на обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения: беременных и кормящих женщинах, детей всех возрастов.
В частности, в Минпромторге уверены, что такой поддержкой для россиян могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, предлагая адресную помощь гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.
Как отмечает издание, в начале года такая форма поддержки уже обсуждалась на одном из совещаний по мониторингу цен и исполнению соглашения о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге. Отмечается, что тогда речь шла о том, что нуждающиеся могут получить от государства потребительские сертификаты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вы просто не знаете..
Левые под шумок Аферы Говида ухайдокали мировое производство продовольствия и логистику.
специалисты обсуждают грядущий Голод планетарного масштаба.
уже заметное повышение цен на продукты - следствие того что Государства по приказу Кагала, запретили крестьянам убирать и даже Вывозить уже собранный урожай, он просто сгнил на полях..
паралельно агенты Кагала типо "главный врач" планеты билл гейтс, скупают гигантские сельскохозяйственнуе угодья.
гейтс стал крупным владельцем земли в сша например.
к чему это все?
их план Загнать людей на Якобы содержание Государства - они называют это гарантированный доход. сделано это будет в обмен на полный отказ от собственности и Обязательную генную модификацию под маркой "вакцинирование".
однако мы знаем, Государство "содержит" только Зеков.. и они за такое "содержание" до конца жизни потом кровью харкают.
это то что вам всем приготовили.
те которые еще способны думать, без труда увидят в этих планах знакомое Мурло марксизма..
и мы, бывшие совки Отлично знакомы с тем куда Левые сейчас загоняют человечество.
"Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами..."
Так была установлена первая в мире минимальная потребительская корзина.
Отходы из мусорных баков надо ещё утилизировать, а так раздал свои отходы и нет расходов. Кроме как на свечку дабы всевышний заметил и благословил.
Те во время своей оккупации народ не подкармливали, таща все богатства страны в Германию. Нынешние оккупанты таща преимущественно всё наворованное в Англию, решили проявить чуток милосердия к обворованным поварёшкой похлёбки.
Благотворительность, однако, это у воров и жуликов называется.
Тут вчера некоторые в патриотическом раже перечисляли достижения российской власти, но забыли прибавить к ним неустанную заботу о бедных, а их в России вдруг стало 19,5 миллионов за чертой бедности. Это одно из важнейших достижений реформаторов, на фоне жиреющих мультимиллиардеров из ближнего окружения президента и его друга экс премьера. Короче, фактически это введение аналога продовольственных карточек, но не для всех, а для бедных, составляющих седьмую часть граждан РФ. С пенсионерами выбирающими на прилавках магазинов самые дещевые продукты по скидкам и " Красная цена " бедных в России благодаря чествуемому вчера Ельцину половина населения. Вчера ельцинисты дорвались в раболепствовании своему кумиру, разьве что не присвоили Борису Ельцину звание Героя России, посмертно.