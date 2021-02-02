Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

09:11 2.02.2021

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, с помощью которых они смогут купить продукты, пишет газета "Известия".

Как отмечает издание, ведомство разработало перечень мер, направленных на обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения: беременных и кормящих женщинах, детей всех возрастов.

В частности, в Минпромторге уверены, что такой поддержкой для россиян могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, предлагая адресную помощь гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания.

Как отмечает издание, в начале года такая форма поддержки уже обсуждалась на одном из совещаний по мониторингу цен и исполнению соглашения о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге. Отмечается, что тогда речь шла о том, что нуждающиеся могут получить от государства потребительские сертификаты.