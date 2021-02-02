В российских школах появятся советники-воспитатели

15:24 2.02.2021

В 2022 году во всех регионах России появится новая должность советника директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Совете федерации 27 января.

В нынешнем году конкурс на новую должность пройдет в десяти пилотных регионах - уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, сообщает "Коммерсант".

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком АП, пишет издание со ссылкой на осведомленный источник. Оно было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.