В российских школах появятся советники-воспитатели
В 2022 году во всех регионах России появится новая должность советника директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Совете федерации 27 января.
В нынешнем году конкурс на новую должность пройдет в десяти пилотных регионах - уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе, сообщает "Коммерсант".
Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ), которое курируется внутриполитическим блоком АП, пишет издание со ссылкой на осведомленный источник. Оно было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, да, советники-воспитатели. А ещё введут репетиторов для ЕГЭ за 100 тыс. руб./ ученика за госсчет. Потому что знания, которые дает нынешняя школа не соответствуют уровню ЕГЭ. Что за бред? Когда вводили ЕГЭ, говорили, что тесты лучше советской методики обучения и учеба будет дешевле. Любой парень из любой деревни сможет поступить в МГУ. И что? И где все это? Вместо этого птенцы ЕГЭ вовсю шарятся на митингах и сидят в соцсетях. Верните советскую систему в школы. Долой ЕГЭ. Иначе через 5-10 лет мы потеряем страну.
поругался с какой-то начальницей, после чего жена больше не пускала. Но дремучесть порядков шокирует. Там все уверены, что ученики существуют для них, хотя, вообще-то, наоборот.
Не мыслят, а верят пусть ученики
В любое фуфло, сколь ни будь оно вздорным,
Без прежних границ между белым и чёрным...
Главная задача советников-воспитателей рассказывать детишкам, в какой прекрасной, социально-справедливой стране они живут, какое их ждёт интересное будущие, и всё это благодаря гению и заботе нашего Солнцеликого кремлёвского сидельца.
С кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной.