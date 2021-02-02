Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»
Президент России Владимир Путин раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям.
«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес... что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли,— сказал Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".— Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием».
«Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова»,— цитирует президента «Коммерсант».
1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-площадки должны самостоятельно искать и блокировать публикации, содержащие нецензурную брань. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сам такую идеологию внедрил в России и не замечал, пока самого не клюнуло.
Он для кого это говорит? Кто его вообще слушает? Пока что бункерная крыса извлекает прибыль как только может!!!
Ученье - вот чума, ученость - вот причина,
Что нынче пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
должен распоряжаться один человек.
дворцы совсем другое дело.