Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям. 

«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес... что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли,— сказал Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".— Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием».

«Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова»,— цитирует президента «Коммерсант».

1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-площадки должны самостоятельно искать и блокировать публикации, содержащие нецензурную брань. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2021, 04:02
    Гость: 007

    Он для кого это говорит? Кто его вообще слушает? Пока что бункерная крыса извлекает прибыль как только может!!!

  3. 03.02.2021, 03:59
    Гость: А.С. Грибоедов

    Ученье - вот чума, ученость - вот причина,
    Что нынче пуще, чем когда,
    Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

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