Француз получил 7 суток ареста за участие в несогласованной акции 2 февраля

18:31 4.02.2021

Тимирязевский суд в Москве назначил 7 суток административного ареста гражданину Франции Сирилю Даниелу за его участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля 2021 года.

Даниэль был признан виновным по ч.6.1 ст.20.2 (участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию транспорта или проходу пешеходов). Как отметили в пресс-службе суда, в поступивших материалах в отношении Даниелу, «имелся заграничный паспорт гражданина РФ», а копию паспорта гражданина Франции он предоставил только в суде.

При этом сам Даниэль утверждает, что в акции не участвовал, а был задержан, когда выходил из бара на Пушкинской площади и решил прогуляться по центру. При этом он признал, что пошел за протестующими, чтобы посмотреть, куда они идут. Задержан он был в районе Новокузнецкой, сообщает «Интерфакс».

Ранее также сообщалось, что на акциях в Москве 2 февраля по подозрению в участии в стихийных протестах был задержан гражданин Сирии, который был оштрафован на 15 тысяч рублей. По словам француза, сириец Мохаммад Жарааф был задержан, когда решил спросить у полицейского где станция метро «Охотный ряд».