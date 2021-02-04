Француз получил 7 суток ареста за участие в несогласованной акции 2 февраля
Тимирязевский суд в Москве назначил 7 суток административного ареста гражданину Франции Сирилю Даниелу за его участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля 2021 года.
Даниэль был признан виновным по ч.6.1 ст.20.2 (участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию транспорта или проходу пешеходов). Как отметили в пресс-службе суда, в поступивших материалах в отношении Даниелу, «имелся заграничный паспорт гражданина РФ», а копию паспорта гражданина Франции он предоставил только в суде.
При этом сам Даниэль утверждает, что в акции не участвовал, а был задержан, когда выходил из бара на Пушкинской площади и решил прогуляться по центру. При этом он признал, что пошел за протестующими, чтобы посмотреть, куда они идут. Задержан он был в районе Новокузнецкой, сообщает «Интерфакс».
Ранее также сообщалось, что на акциях в Москве 2 февраля по подозрению в участии в стихийных протестах был задержан гражданин Сирии, который был оштрафован на 15 тысяч рублей. По словам француза, сириец Мохаммад Жарааф был задержан, когда решил спросить у полицейского где станция метро «Охотный ряд».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут стадо холуйское разгавкалось, мол в Европе такое невозможно. Чушь. Женщину в Эйндховене искалечили водяной пушкой, хотя она не участвовала в митинге. Просто оказалась не в том месте. А здесь отследили по камерам, где французский осел подгавкивал митингу, по сути участвуя. Ну и поделом дегенерату. Не лезь в русские разборки.
Ждем внезапных проверок вилл на лазурном берегу. Туда придет французский спецназ и будет долго не уходить, суток 7, пока хозяева будут суетиться, пытаясь представить на французском языке все необходимые документы и финансовые обоснования.
Они дебилы и вы, вижу, тоже далеко не ушли.
Ратуете за хренотень, которая убила миллионы, а результат всё тот же. Страна, тут слова страшного мата по всей вашей родне, развалилась и вот уже наша с Вами разваливается. Вот от репрессий и разваливается. Сколько раз вам надо дать по башке дубиной, чтобы вы наконец поняли, что репрессивные методы управления ведут в пропасть.
Я понимаю, что предмет - история - в школе был для вас запретным. Что ж вы тут эту свою дурость показываете??? Лагеря, пятая колонна.....слова-то какие интересные знаете. И горите желанием сами выйти и народ погонять, или охранником лагеря заделаться. Или вы думаете, что за вас кто-то должен охранять и сажать?????Это вы - та самая паскудная "двадцать пятая колонна". Хрюкающая, поддакивающая, сопливая и ностальгирующая по сильной руке. Рука сильная - ЭТО ЗАКОН, одинаковый для всех. В любом другом случае - ЭТО РУКА ВОРОВСКАЯ! Так вы за какую!???
Жаль!
Таких надо реально трудоустраивать на годик-два на северную работу.Чтобы свои заплесневелые мозги проветрил на русском морозце :)
При этом сам Даниэль утверждает, что в акции не участвовал, а был задержан, когда выходил из бара на Пушкинской площади и решил прогуляться по центру. При этом он признал, что пошел за протестующими, чтобы посмотреть, куда они идут.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Француз,ну что узнал куда идут? Еще раз пройдешся и узнаешь гда находится Магадан.