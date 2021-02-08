07:25 8.02.2021

Интро – как сделать узнаваемую заставку для привлечения подписчиков

Многие начинающие ютуберы недооценивают значение заставки вступления для своих видеороликов. Между тем, качественно сделанное интро становится брендовым знаком, может существенно увеличить просмотры и привлечь новых подписчиков. Многие специалисты обращают внимание на его психологические аспекты. Если зрителю понравились предыдущие ролики и он получал удовольствие от их просмотра, то подсознательно он будет настраиваться на позитивные эмоции. Тем самым субъективная оценка новых роликов будет несколько выше, чем при их критической оценке.

Способы создания интро

Сделать интро можно несколькими способами:

Онлайн-сервисы. Данный метод не требует поиска, скачивания и установки программы на личный ПК. В интернете можно найти множество достаточно функциональных и полностью бесплатных сервисов, при помощи которых из имеющихся элементов создаётся довольно качественная заставка. Примером таких сервисов может служить ivipid, flixpress или panzoid. Однако их использование может иметь определенные трудности. Прежде всего, необходимо хорошее знание английского и устойчивое интернет-соединение с широким каналом. Кроме того, инструментарий таких ресурсов ограничен только наиболее популярными эффектами. И для реализации особо изощрённых авторских идей их может просто не хватить.

Программы. Сделать интро можно и на специальных программах для видеомонтажа. Они предоставляют множество возможностей и инструментов редактирования. К наиболее популярным относятся:

Кадрирование, обрезка, поворот;

Замена фона;

Главные переходы;

Наложение эффектов.

Кроме того такие программы предоставляют более широкие функциональные возможности для работы с аудио. И могут сохранить полученный после обработки файл в разных форматах.

Программа и особенности работы с ней

Если подводить промежуточные итоги, то можно сказать, что онлайн-сервисы подходят для разового использования, а программы – для систематической, профессиональной работы ютуберов и блогеров.

На самом деле, работа с программами довольно проста. Большинство из них имеют русифицированный интерфейс, что существенно облегчает изучение их возможностей. Алгоритм создания интро может быть следующим: