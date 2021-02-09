Проект «Доступный интернет» предложили расширить бесплатным видеоконтентом
Власти РФ планируют существенно расширить эксперимент "Доступный интернет", в рамках которого гражданам предоставляют бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Как сообщает газета "КоммерсантЪ", власти хотят обязать операторов связи давать бесплатный доступ еще и к видеоконтенту в соцсетях. В частности, предлагается дать доступ к видеороликам во ВКонтакте и "Одноклассниках", а также на сайтах телеканалов первого и второго мультиплекса.
Данную инициативу объясняют необходимостью продвигать отечественный контент и создать альтернативы зарубежным видеосервисам, таким как YouTube.
Отмечается, что данная идея обсуждается с операторами связи в администрации президента и Минцифры.
По мнению экспертов, данная инициатива приведет к росту тарифов на интернет, так как операторам придется компенсировать бесплатный доступ за счет потребителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже 8 лет без зомбоящика! Вся инфа из интернета! Попробовал на НГ посмотреть в интенете голубой огонек первого канала, но исплевался и выключил. Посмотрел в окошко на фейервеки.
Нэзалэжные туда в первую очередь полезут.
Нет интернет останется но как обычно не для всех
Ты, Ять, похоже, уже выбросил свой телевизор в окошко, как и сотни других хомячков, но откуда же у вас всех информация о том, что показывают по телевизору в России? "Лукав, человек, ох, лукав"! - Так писал ещё 130 лет назад Атон Палыч Чехов.
За чей счёт подарки? За счёт одариваемых!?!?
У нас уже есть бесплатный контент - телевидение с рекламой, Соловьёвым и всякими ток шоу. Умные телевизор уже выбросили. Што, и интернет теперь отключать???