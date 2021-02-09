Проект «Доступный интернет» предложили расширить бесплатным видеоконтентом

11:37 9.02.2021

Власти РФ планируют существенно расширить эксперимент "Доступный интернет", в рамках которого гражданам предоставляют бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", власти хотят обязать операторов связи давать бесплатный доступ еще и к видеоконтенту в соцсетях. В частности, предлагается дать доступ к видеороликам во ВКонтакте и "Одноклассниках", а также на сайтах телеканалов первого и второго мультиплекса.

Данную инициативу объясняют необходимостью продвигать отечественный контент и создать альтернативы зарубежным видеосервисам, таким как YouTube.

Отмечается, что данная идея обсуждается с операторами связи в администрации президента и Минцифры.

По мнению экспертов, данная инициатива приведет к росту тарифов на интернет, так как операторам придется компенсировать бесплатный доступ за счет потребителей.