Проект «Доступный интернет» предложили расширить бесплатным видеоконтентом

Власти РФ планируют существенно расширить эксперимент "Доступный интернет", в рамках которого гражданам предоставляют бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ", власти хотят обязать операторов связи давать бесплатный доступ еще и к видеоконтенту в соцсетях. В частности, предлагается дать доступ к видеороликам во ВКонтакте и "Одноклассниках", а также на сайтах телеканалов первого и второго мультиплекса. 

Данную инициативу объясняют необходимостью продвигать отечественный контент и создать альтернативы зарубежным видеосервисам, таким как YouTube. 

Отмечается, что данная идея обсуждается с операторами связи в администрации президента и Минцифры.

По мнению экспертов, данная инициатива приведет к росту тарифов на интернет, так как операторам придется компенсировать бесплатный доступ за счет потребителей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2021, 15:17
    Гость: Ты не поверишь!

    Уже 8 лет без зомбоящика! Вся инфа из интернета! Попробовал на НГ посмотреть в интенете голубой огонек первого канала, но исплевался и выключил. Посмотрел в окошко на фейервеки.

  4. 09.02.2021, 14:56
    Гость: Виктор

    Ты, Ять, похоже, уже выбросил свой телевизор в окошко, как и сотни других хомячков, но откуда же у вас всех информация о том, что показывают по телевизору в России? "Лукав, человек, ох, лукав"! - Так писал ещё 130 лет назад Атон Палыч Чехов.

  5. 09.02.2021, 12:48
    Гость: Ять!!!

    За чей счёт подарки? За счёт одариваемых!?!?
    У нас уже есть бесплатный контент - телевидение с рекламой, Соловьёвым и всякими ток шоу. Умные телевизор уже выбросили. Што, и интернет теперь отключать???

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