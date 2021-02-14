Биткоин дороже золотых слитков

21:30 14.02.2021

Биткоин – децентрализованная цифровая валюта, существующая только в Интернет-сети. Можно назвать эти виртуальные деньги и ПО, размещенном на миллионах компьютеров всего мира. Сообщение между пользователями происходит через программу напрямую.



Образование биткоинов в виртуальном мире

Никто не держит в ПК бесполезное программное обеспечение. Размещенная по всему миру программа поощряет, содержащих ее в своем железе, пользователей биткоинами. Но делает это не просто так. В ней заложен определенный алгоритм действий.

Система ограничена суммой 21 млн. виртуальных денег. Больше этого предела баланс увеличиться не может. В то же время к программе подключаются ежедневно новые участники. Но ПО запрограммированно так, что постоянно усложняет получение биткоинов при увеличении количества пользователей. Или уменьшает сложность задачи если участников становиться меньше.

Особенности выдачи биткоинов

Участники системы именуются «майнерами», а процесс получения биткоинов – «майнинг». Название произошло от английского «mine», обозначающего «производить раскопки». Программа устанавливает задачи, вычисляемые компьютером майнера. За правильные ответы начисляются цифровые деньги.

Система сама себя регулирует. Программа следит за сложностью задач. В сутки выдает не более 3,6 тыс. биткоинов. Делает задачи все сложнее. В ответ майнеры, чтобы заработать биткоин, первым разрешить задачу, собирают самые мощные компьютеры, называемые «фермами». Процесс постоянно в движении.

Стоимость биткоина и его покупка

После появления первой виртуальной валюты прошло уже целое десятилетие. За это время биткоин сильно вздорожал. Сначала его запуска в сеть стоимость изменялась следующим образом:

2009 – 0,003$;

2010 – 0,5$;

2011 – 10,0$;

2012 – 10,0$;

2013 – 600,0$;

2014 – 310,0$;

2015 – 360,0$;

2016 – 1000,0$;

2017 – 19000,0$;

2018 – 3809,0$;

2019 – 12069,0$;

2020 – 28000,0$.

В течении этого периода были и падения стоимости виртуальной валюты. Но в итоге цена биткоина достигла максимальной отметки 14 февраля 2021г. в 09:09 МСК – 49,29 тыс. USD. Из цифр видно, что владеть такой валютой или покупать очень выгодно. Тем более ее количество в виртуальном кармане пользователя системы никто не видит. Стоимость биткоинов уже превысила ценность золота. И сегодня на виртуальных монетах можно много заработать. Но будет ли так в будущем пока неизвестно. Судя по росту стоимости компьютерных денег процесс может продолжаться.

Помните, что биткоин и другие "электронные деньги" зачастую обладают высокой волатильностью (т.е. изменчивостью цены) и нет никакой гарантии, что завтра курс продолжит свой рост.

Источник: https://cryptex.net/