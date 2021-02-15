Telegram-канал заявил о готовности ветеранов-афганцев «подхватить» протесты

17:41 15.02.2021

Источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что движение ветеранов-афганцев наполняется духом протестного движения и готово выходить на митинги.

«Ветераны, как и все мы, обеспокоены протестными настроениями в стране. Вместе с тем в ситуации, когда прошедшие Афган в качестве компенсации за искалеченные жизни и судьбы получают 800 рублей в месяц, когда государство вспоминает о людях исключительно в памятные даты, а власти бесконечно отнекиваются от проблем ветеранов, появляется не просто волна тихого недовольства, а ощутимое предложение – выходить на митинги», - говорится в опубликованном тексте.

По данным источника, в некоторых городах России уже готовятся акции, но в каком формате они пройдут – пока неизвестно.⠀

«Печально, что те, кто могут стать проводниками патриотического воспитания молодёжи, опять же в пользу государственности и цивилизации, нашим властям оказались не нужны до той степени, что приходится выходить на улицы…

Что называется – довели народ», - подвел итог канал.