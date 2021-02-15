Telegram-канал заявил о готовности ветеранов-афганцев «подхватить» протесты
Источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что движение ветеранов-афганцев наполняется духом протестного движения и готово выходить на митинги.
«Ветераны, как и все мы, обеспокоены протестными настроениями в стране. Вместе с тем в ситуации, когда прошедшие Афган в качестве компенсации за искалеченные жизни и судьбы получают 800 рублей в месяц, когда государство вспоминает о людях исключительно в памятные даты, а власти бесконечно отнекиваются от проблем ветеранов, появляется не просто волна тихого недовольства, а ощутимое предложение – выходить на митинги», - говорится в опубликованном тексте.
По данным источника, в некоторых городах России уже готовятся акции, но в каком формате они пройдут – пока неизвестно.⠀
«Печально, что те, кто могут стать проводниками патриотического воспитания молодёжи, опять же в пользу государственности и цивилизации, нашим властям оказались не нужны до той степени, что приходится выходить на улицы…
Что называется – довели народ», - подвел итог канал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сходи к психиатру. Тебе, как и Витьку с Иван Иванычем и ивану з. везде Украина мерещится. Пару сеансов и всё пройдёт. Без балды.
и участвовать не одно и то же.
Да не надо на митинги, лучше работайте инструкторами для будущих неуловимых мстителей. Или садитесь на грузовики и как в Мьянме.
Кто такой МЭФ?
А ВЭФ это кто?