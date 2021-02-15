Telegram-канал заявил о готовности ветеранов-афганцев «подхватить» протесты

Источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что движение ветеранов-афганцев наполняется духом протестного движения и готово выходить на митинги.

«Ветераны, как и все мы, обеспокоены протестными настроениями в стране. Вместе с тем в ситуации, когда прошедшие Афган в качестве компенсации за искалеченные жизни и судьбы получают 800 рублей в месяц, когда государство вспоминает о людях исключительно в памятные даты, а власти бесконечно отнекиваются от проблем ветеранов, появляется не просто волна тихого недовольства, а ощутимое предложение – выходить на митинги», - говорится в опубликованном тексте.

По данным источника, в некоторых городах России уже готовятся акции, но в каком формате они пройдут – пока неизвестно.⠀

«Печально, что те, кто могут стать проводниками патриотического воспитания молодёжи, опять же в пользу государственности и цивилизации, нашим властям оказались не нужны до той степени, что приходится выходить на улицы… 
Что называется – довели народ», - подвел итог канал.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 00:14
    Гость: Братан!

    Сходи к психиатру. Тебе, как и Витьку с Иван Иванычем и ивану з. везде Украина мерещится. Пару сеансов и всё пройдёт. Без балды.

  3. 15.02.2021, 21:50
    Гость: Бобёр

    Да не надо на митинги, лучше работайте инструкторами для будущих неуловимых мстителей. Или садитесь на грузовики и как в Мьянме.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
«Под мостом, как Чкалов»: произошел рейдерский захват дачи летчика-героя
«Под мостом, как Чкалов»: произошел рейдерский захват дачи летчика-героя
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Здание МИД России
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Фото с сайта Pixabay.com
Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии
Демонтированный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн. рублей
© KM.RU, Алексей Белкин
Украина не планирует отказываться от российской электроэнергии
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
ВС предложил ввести в российское право понятие «уголовный проступок»
ВТО впервые возглавит женщина из Нигерии
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году