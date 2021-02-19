Собянин заявил о начавшемся спаде пандемии коронавируса

10:47 19.02.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия COVID-19 идет на заметный спад. Как считает градоначальник, московская система здравоохранения выдержала «эту экстремальную нагрузку».

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования»,— написал Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы отметил, что еще до начала эпидемии в 2019 году власти города решили полностью обновить технику городского здравоохранения на более высокотехнологическую. «В 2020–2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое», — заявил мэр.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Москве зафиксировано 962 637 случаев заражения, выздоровели 878 655, скончались 14 578 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что правительство столицы надеется на снятие коронавирусных ограничений и возвращение к «полноценной жизни» уже в ближайшие месяцы. Также в феврале Мосгорсуд подтвердил законность указа Сергея Собянина о приостановке бесплатного проезда пенсионерам в городе в связи с пандемией. С иском в инстанцию ранее обратился работающий пенсионер-адвокат.