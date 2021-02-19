Собянин заявил о начавшемся спаде пандемии коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия COVID-19 идет на заметный спад. Как считает градоначальник, московская система здравоохранения выдержала «эту экстремальную нагрузку».

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования»,— написал Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы отметил, что еще до начала эпидемии в 2019 году власти города решили полностью обновить технику городского здравоохранения на более высокотехнологическую. «В 2020–2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое», — заявил мэр.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Москве зафиксировано 962 637 случаев заражения, выздоровели 878 655, скончались 14 578 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что правительство столицы надеется на снятие коронавирусных ограничений и возвращение к «полноценной жизни» уже в ближайшие месяцы. Также в феврале Мосгорсуд подтвердил законность указа Сергея Собянина о приостановке бесплатного проезда пенсионерам в городе в связи с пандемией. С иском в инстанцию ранее обратился работающий пенсионер-адвокат.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2021, 14:08
    Гость: gvozd

    самопровозглашенный князь всея москвы устав от систематического Нарушения Конституции и законв рф Решил что "пандемия" "закончилась"..
    этот Агент Кагала, слово в слово воспроизводит Ложь демпартии сша - только по русски.
    пандемии никакой Не было и потому заканчиваться нечему там, где никогда и не начиналось.
    по всему миру идут демонстрации и столкновения с неофашистами Кагала - все Больше людей осознает что этот Говид это Афера.
    несмотря на тотальную Цензуру и террор против всех кто задает неудобные вопросы.. включая против Врачей и Ученых.
    Кагал Создал этот кризис для того что бы:
    1) фальсифицировать голоса на "выборах" в сша - что бы Левые смогли вернуть контроль над сша.
    2) что бы Замаскировать Новый Коллапс финансовой системы сша И всех колоний привязанных к доллару.
    3) что бы Блокировать НТП дающий людям возможности личной совободы И ослабляющий удушающий захват Кагала на горле человечества.
    4) что бы перести Закабаление человечества с уровня плантаций-государств на Персональный, Личный уровень каждого конкретно человека..
    5) для чего необходима планетарная Идентификация каждого человека и Всего что он делает, всего чем он владеет, всего что он говорит и т.д..
    PCR тесты которые ничего не тестируюют в реальности - это массовый сбор ДНК проб как Первый шаг к вводу Биопаспортов".

    люди по всему Миру стали все больше сопротивляться Кагалу и ему приходится адаптироваться.
    но это НЕ значит что эти Психопаты отступились от своих сатанинских планов..

  4. 19.02.2021, 13:18
    Гость: Собянин заявил о начавшемся спаде...

    На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
    – Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
    Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
    – Десять тридцать пять. Точно по графику!

  5. 19.02.2021, 13:16
    Гость: Мнение

    А если Собянина снять, то о пандемии коронавируса вообще все москвичи забудут.

Все комментарии (11)
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