МИД Китая высказался по делу Алексея Навального
Дело российского оппозиционера Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство в него недопустимо. Об этом на регулярном брифинге сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет РИА «Новости».
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — приводит его слова агентство.
По его словам, при взаимодействии на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям. Глава МИД Китая надеется, что Россия и другие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить разногласия путем переговоров и мирного диалога.
Ранее Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального. Под ограничения попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сейчас Китай полностью доволен ситуацией, в Сибирских и Дальневосточных районах ведет себя по хозяйски. В случае перемен, может потерять такой лакомый кусок. А выводы делайте сами, кого и кто поддерживает.
И не слушайте!
Оставайтесь в эпохе до Марко Поло!
Впрочем, вы и так "застыли" в 60-х годах прошлого века, и проглядели великого Дэн-Сяо-Пина, благодаря которому сегодня - Китай - главный враг Самопровозглашённых государств Северной Америки (аннксировавших, в результате агрессии, Техас у Мексики)!
Через пяток-десяток лет себя вы уважать не будете даже в туалете...
Не Ким Чен Пу.А Во Пу Ху.
Расстрелять вряд ли, но вот срок явно поболе дали бы.
Китаец с русским - братья навек !
Мы их коммунизму научили,кто бы они были в ином случае? - голодная Бангладеш какая-нибудь.А с нашей помощью скоро Империя номер Один будет.
У них этот навальненок долго бы не гадил,не забаловал,быстро бы научили Родину любить :)