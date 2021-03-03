МИД Китая высказался по делу Алексея Навального

Фото с сайта Pixabay.com

Дело российского оппозиционера Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство в него недопустимо. Об этом на регулярном брифинге сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет РИА «Новости».

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — приводит его слова агентство.

По его словам, при взаимодействии на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям. Глава МИД Китая надеется, что Россия и другие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить разногласия путем переговоров и мирного диалога.

Ранее Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального. Под ограничения попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2021, 21:11
    Гость: Евгений В

    Сейчас Китай полностью доволен ситуацией, в Сибирских и Дальневосточных районах ведет себя по хозяйски. В случае перемен, может потерять такой лакомый кусок. А выводы делайте сами, кого и кто поддерживает.

  2. 03.03.2021, 20:11
    Гость: Для "э"

    И не слушайте!

    Оставайтесь в эпохе до Марко Поло!

    Впрочем, вы и так "застыли" в 60-х годах прошлого века, и проглядели великого Дэн-Сяо-Пина, благодаря которому сегодня - Китай - главный враг Самопровозглашённых государств Северной Америки (аннксировавших, в результате агрессии, Техас у Мексики)!

    Через пяток-десяток лет себя вы уважать не будете даже в туалете...

  5. 03.03.2021, 17:14
    Гость: И.В.С.

    Китаец с русским - братья навек !
    Мы их коммунизму научили,кто бы они были в ином случае? - голодная Бангладеш какая-нибудь.А с нашей помощью скоро Империя номер Один будет.
    У них этот навальненок долго бы не гадил,не забаловал,быстро бы научили Родину любить :)

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