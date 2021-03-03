МИД Китая высказался по делу Алексея Навального

12:41 3.03.2021

Дело российского оппозиционера Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство в него недопустимо. Об этом на регулярном брифинге сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет РИА «Новости».

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — приводит его слова агентство.

По его словам, при взаимодействии на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям. Глава МИД Китая надеется, что Россия и другие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить разногласия путем переговоров и мирного диалога.

Ранее Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального. Под ограничения попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.