Названы самые издаваемые детские авторы в России

Корней Чуковский стал самым издаваемым автором детской литературы по итогам 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

По данным издания, за минувший год было выпущено 1,08 млн книг Чуковского. Однако тираж его книг все же снизился по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что Чуковский уже много лет остается лидером издательского рейтинга, тогда как остальные авторы в списке постоянно меняются.

На втором месте по количеству изданных книг расположилась автор обучающей литературы ("Учимся читать", "Учимся считать", "Развиваем речь", "Учу и запоминаю", "Развивающая книжка с наклейками") Елена Ульева. За ней следует британская писательница Холли Вебб, чьи истории о детях, котоыре вместе со своими домашними питомцами познают секреты волшебства, последние три года неизменно находились на втором месте рейтинга.

Как пишет издание, Чуковскому, Ульевой и Вебб удалось определить лидера в рейтинге самых издаваемых авторов художественной литературы - Стивена Кинга. В 2020 году было издано 774 тыс книг последнего. За Кингом следуют Дарья Донцова (525 тыс книг) и Федор Достоевский (459 тыс книг).

Напомним, что в целом в прошлом году в России было напечатано на 83,7 млн книг меньше по сравнению с предыдущим годом. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2021, 10:59
    Гость: личный опыт

    Владислава Крапивина нет в десятке, зато есть Роулинг.
    Полный мрак. Тихий ужас.

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