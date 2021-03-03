МИД назвал новые санкции США враждебным выпадом

08:40 3.03.2021

Российский МИД охарактеризовал новые санкции США против России как "вражденный выпад" и "продолжением вмешательства во внутренние дела" страны. Соответствующее заявление сделала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РБК.

По словам Захаровой, США "культивируют образ внешнего врага", и названная США причина санкций - "отравление" Алексея Навального "некими боевыми химикатами" - всего лишь повод для продолжения вмешательства в дела России.

Захарова напомнила, что Вашингтон является постоянным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Однако Белый дом считает себя в праве "читать нотации другим".

В МИД РФ подчеркнули, что политика санкций в отношении страны непродуктивна. "Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", — добавили в ведомстве.

"Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии", - резюмировала Захарова.