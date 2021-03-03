МИД назвал новые санкции США враждебным выпадом
Российский МИД охарактеризовал новые санкции США против России как "вражденный выпад" и "продолжением вмешательства во внутренние дела" страны. Соответствующее заявление сделала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РБК.
По словам Захаровой, США "культивируют образ внешнего врага", и названная США причина санкций - "отравление" Алексея Навального "некими боевыми химикатами" - всего лишь повод для продолжения вмешательства в дела России.
Захарова напомнила, что Вашингтон является постоянным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Однако Белый дом считает себя в праве "читать нотации другим".
В МИД РФ подчеркнули, что политика санкций в отношении страны непродуктивна. "Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", — добавили в ведомстве.
"Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии", - резюмировала Захарова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МИД РФ один из очагов либерализма и поэтому там очень болезненно реагируют на санкции. Главная забота российских дипломатов это защита интересов компрадорской буржуазии и чиновников имеющих за бугром деньги,имущество и семьи. Хотя 99% гражданам РФ глубоко наплевать на экономические санкции Запада,но власть в лице правительственных чиновников, депутатов Госдумы все пытается их отменить и ради этого согласны ползать перед Западом на брюхе упрашивая отменить санкции и не трогать все вывезенное туда на ПМЖ. Уважающий себя и свою страну никогда не будет пресмыкаться перед Западом и не будет реагировать ни на какие санкции своих недругов.
МИД это на сегодня единственная адекватная национальная структура в системе власти страны. Захарова, Рябов,...В остальных структурах проводится изощренная кадровая конспирология с антирусским уклоном. Это когда на словах декларируется одно, а на деле проводится совсем другая антинациональная и антинародная политика.
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Будем честными, Кремлевская власть крипто-троцкистов в отношении народного оппозиционера Навального перешла все допустимые границы. Человека тупо травят, дело не расследуют. И после этого ему шьют криминал и судят по совершенно надуманным основаниям. В довершении всего его переправляют в СИЗО известным как закрытым и жестким. Так политика антирусского лобби во власти ломает мышление русских народных националистов. Похожее происходит и в отношении других лидеров оппозиции - Платошкин, Бондаренко,...Это политические репрессии.
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Если добавить ко всему происходящему в стране отсутствие всякого внутреннего развития страны, коррупция в высших органах власти, воровская олигархия, вывозы огромных финансов за пределы страны то нужно понимать мы имеем дело внутри страны с изощренной кастой во власти страны, проводящих политику в интересах узкой заинтересованной группы лиц, а не в интересах народа.
- мой друг.
"А инвестировать в отечественную экономику-это полый провал. Ну а для США российские деньги это не заметная мелочь". Для США это мелочь, а для нашей экономике нет. У нас и таким деньгам были бы рады. А если следовать вашей логике и логике наших властей, то инвестировать в отечественную экономику вообще не стоит. А как она при таких взглядах и отсутствии инвестиций вообще развиваться будет ? Да никак. Что мы и наблюдаем воочию. Покупаемся на надежность американских долговых ценных бумаг ? А почему бы не сделать так, чтобы наши ценные бумаги были не менее надежными ? Как государственные, так и корпоративные. Не можете или не хотите ? Скорее второе. И не надо на Китай и Японию кивать. У них экономика на подъеме, а у нас то рецессия, то спад. И все на внешние факторы киваем. А они вот, перед нами. И суть их в вашем изложении.
Песни про симметричные ответы закончились. Теперь, чтоб над МИДом не ржали, "не обязательно симметричные" будут. Ну хотя бы на такие посмотреть.