Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом

Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснил Минюст в ходе проверки, "Альянс врачей" неоднократно получал иностранное финансирование, а также занимался политической деятельностью.

Организация была основана в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников, его возглавляет лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. На сегодняшний день в РФ создано 42 региональных отделения "Альянса врачей".

Комментируя данное решение Минюста, заместитель председателя организации Сергей Рыбаков заявил РБК, что у них нет никаких документов, подтверждающих признание их иноагентом, проверок не проводилось, иностранного финансирования не было. Поэтому "Альянс врачей" считает это решение незаконным и будет его оспаривать. 

В конце прошлого года иностранным агентом была признана правозащитная организация "Насилию.нет". Минюст посчитал нарушением политическую деятельность организации, к которой причислили призыв поддержать законопроект о бытовом насилии, лекции ее директора Ривиной о домашнем насилии (в нем она отметила, что в центре не было бы необходимости, если бы в России решалась проблема домашнего насилия), а также согласованную акцию центра 8 марта позапрошлого года против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации бытового насилия, напоминает Росбалт.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2021, 23:06
    Гость: ABCD

    Шура1, исходите из того, что вам никто нечего НЕ должен!
    В этой организации стоят большинство врачей в РФ. Я читал про неё ранее, это что-то вроде профсоюза врачей.

  2. 03.03.2021, 22:24
    Гость: нет-нет

    очередные бредни провластного троля. А про Шестую колонну кремлевских крипто-троцкистов ничего не хочеш сказать? Про воровскую сырьевую олигархию высасывающих из страны все жизненные соки? Сколько триллионо за 30 лет вывезла в офшоры эта каста? Сколько вложили в развитие страны? 0%. Какие темпы роста внутренней экономики? 0%. Пошли вон.

  3. 03.03.2021, 21:55
    Гость: Александр1

    Не смеши мои тапочки,что бы какая либо страна давала гранты(деньги)на разработку военных технологий другой стране - это блеф собачий.Просто автор под псевдонимом stalker желает обелить банальный шпионаж - не выйдет. Хочешь работать на другую страну вали из России...Те кто способен сам сделать что либо новенькое в области вооружений за бугор сам не поедет ему и здесь создаются не плохие условия сейчас в отличии от Ельциновских времен когда МНС получал 15 тыс.рублей а страрший научный сотрудник,как правило с кандидатской получал 20 тыс.рублей.Не нада звиздеть...

  4. 03.03.2021, 21:44
    Гость: Александр1

    Огласи весь список известных людей (врачей по твоему). Если не назовешь значит ты простой продажный провокатор.

  5. 03.03.2021, 21:42
    Гость: Александр1

    Я не член Единой России и меня ни кто не называет иностранным агентом потому что я не получаю бабок из-за бугра за то что я обсираю Родину.А иностранных агентов в хорошие времена отправляли на Колыму мыть песочек и пополнять государственную казну и это справедливо.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Зеленский
Зеленский: Россия должна «вернуть» Украине Крым
© KM.RU, Стоп-кадр видео
В Кремле обеспокоены преследованием оппозиции на Украине
Избранное
«Под мостом, как Чкалов»: произошел рейдерский захват дачи летчика-героя
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
Кинопремьера «Стрельцов»: сказка о советском футболисте со сломанной судьбой
Скромный помощник для молодости и красоты
Как контролировать диабет