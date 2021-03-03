Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом
Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как выяснил Минюст в ходе проверки, "Альянс врачей" неоднократно получал иностранное финансирование, а также занимался политической деятельностью.
Организация была основана в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников, его возглавляет лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. На сегодняшний день в РФ создано 42 региональных отделения "Альянса врачей".
Комментируя данное решение Минюста, заместитель председателя организации Сергей Рыбаков заявил РБК, что у них нет никаких документов, подтверждающих признание их иноагентом, проверок не проводилось, иностранного финансирования не было. Поэтому "Альянс врачей" считает это решение незаконным и будет его оспаривать.
В конце прошлого года иностранным агентом была признана правозащитная организация "Насилию.нет". Минюст посчитал нарушением политическую деятельность организации, к которой причислили призыв поддержать законопроект о бытовом насилии, лекции ее директора Ривиной о домашнем насилии (в нем она отметила, что в центре не было бы необходимости, если бы в России решалась проблема домашнего насилия), а также согласованную акцию центра 8 марта позапрошлого года против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации бытового насилия, напоминает Росбалт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Шура1, исходите из того, что вам никто нечего НЕ должен!
В этой организации стоят большинство врачей в РФ. Я читал про неё ранее, это что-то вроде профсоюза врачей.
очередные бредни провластного троля. А про Шестую колонну кремлевских крипто-троцкистов ничего не хочеш сказать? Про воровскую сырьевую олигархию высасывающих из страны все жизненные соки? Сколько триллионо за 30 лет вывезла в офшоры эта каста? Сколько вложили в развитие страны? 0%. Какие темпы роста внутренней экономики? 0%. Пошли вон.
Не смеши мои тапочки,что бы какая либо страна давала гранты(деньги)на разработку военных технологий другой стране - это блеф собачий.Просто автор под псевдонимом stalker желает обелить банальный шпионаж - не выйдет. Хочешь работать на другую страну вали из России...Те кто способен сам сделать что либо новенькое в области вооружений за бугор сам не поедет ему и здесь создаются не плохие условия сейчас в отличии от Ельциновских времен когда МНС получал 15 тыс.рублей а страрший научный сотрудник,как правило с кандидатской получал 20 тыс.рублей.Не нада звиздеть...
Огласи весь список известных людей (врачей по твоему). Если не назовешь значит ты простой продажный провокатор.
Я не член Единой России и меня ни кто не называет иностранным агентом потому что я не получаю бабок из-за бугра за то что я обсираю Родину.А иностранных агентов в хорошие времена отправляли на Колыму мыть песочек и пополнять государственную казну и это справедливо.