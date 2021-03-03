Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом

16:48 3.03.2021

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснил Минюст в ходе проверки, "Альянс врачей" неоднократно получал иностранное финансирование, а также занимался политической деятельностью.

Организация была основана в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников, его возглавляет лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. На сегодняшний день в РФ создано 42 региональных отделения "Альянса врачей".

Комментируя данное решение Минюста, заместитель председателя организации Сергей Рыбаков заявил РБК, что у них нет никаких документов, подтверждающих признание их иноагентом, проверок не проводилось, иностранного финансирования не было. Поэтому "Альянс врачей" считает это решение незаконным и будет его оспаривать.

В конце прошлого года иностранным агентом была признана правозащитная организация "Насилию.нет". Минюст посчитал нарушением политическую деятельность организации, к которой причислили призыв поддержать законопроект о бытовом насилии, лекции ее директора Ривиной о домашнем насилии (в нем она отметила, что в центре не было бы необходимости, если бы в России решалась проблема домашнего насилия), а также согласованную акцию центра 8 марта позапрошлого года против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации бытового насилия, напоминает Росбалт.