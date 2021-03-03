В Петербурге открыли памятник погибшим в пандемию медикам

13:39 3.03.2021

Власти Петербурга открыли в городе памятник медикам, умершим от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства города.

Автором бронзовой скульптуры "Печальный ангел" выступил местный художник Роман Шустров, погибший от коронавирусной инфекции в мае 2020 года. Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

Скульптуру поставили на лавочке, на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия памятника.

Отмечается, что это уже третья скульптура ангела работы Романа Шустрова, установленная в городе. Первые две находятся в Измайловском саду и в Любашинском.