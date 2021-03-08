Около 300 тыс. москвичей потеряли работу во время пандемии

Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин

Из-за пандемии COVID-19 около 300 тыс. жителей столицы потеряли работу. Такое количество человек обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, заявила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

Во время пандемии особенно сильный удар пришелся на сферу услуг, пишет "Интерфакс".

По словам заммэра, безработица в Москве сейчас составляет 0,8-0,9%, в ходе пандемии она достигала 3%.

По данным Минтруда на октябрь 2020 года, число безработных по всей России с марта того же года выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.03.2021, 19:32
    Гость: Тем временем в СШП

    В Сан-Франциско создали мобильное приложение для отслеживание локаций испражнений на улицах и создали подразделение по контролю за уличными фекалиями потому что десятки тысяч живущих в картонных коробках желают свободы делать по большому когда угодно и где угодно. А у нас член совета федерации возмущается, что одиночные пикетчик стоит не в костюме и без галстука, что делает его похожим на бомжа. Безобразие.

  4. 08.03.2021, 17:29
    Гость: 300 - это только те, кто обратились

    Нет, 300 - это только число зарегистрированных обращений. Т.е. тех, от кого чиновники не сумели отбиться "у вас не все документы" или "справка у вас не так оформлена, переделайте". И только после того, как ВСЕ документы будут в идеальном порядке, человека признают обратившимся, он должен еженедельно являться на прием, где ему выдают "вакансии" торгового или страхового агента, и если он сумеет ТРИЖДЫ добазариться с потенциальным работодателем до письменного отказа - только тогда он из "обратившегося" переходит в статус "безработного".

  5. 08.03.2021, 17:26
    Гость: gvozd

    все верно.
    это Искусственно созданный Государством кризис.
    замечу как человек потративший немало лет на изучение финансов - ВСЕ кризисы Создавались Государтвом.
    они никогда сами по себе не возникали.
    и д, все начинается с Верного описания ситуации.
    это не сгашный Говид посадил людел под домашний арест и запретил даже на улицу выходить..
    это сделал в данном случае лично собянин, по указанию зарубежных кукловодов.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Российский инвестиционный форум «Сочи-2017»
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия» возложила цветы н
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
Что может привести к новой войне и попытке украинского «реванша» в Донбассе: некоторые факторы
Избранное
Обзор игры The Outer Worlds
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования