Около 300 тыс. москвичей потеряли работу во время пандемии

15:15 8.03.2021

Из-за пандемии COVID-19 около 300 тыс. жителей столицы потеряли работу. Такое количество человек обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, заявила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

Во время пандемии особенно сильный удар пришелся на сферу услуг, пишет "Интерфакс".

По словам заммэра, безработица в Москве сейчас составляет 0,8-0,9%, в ходе пандемии она достигала 3%.

По данным Минтруда на октябрь 2020 года, число безработных по всей России с марта того же года выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн.