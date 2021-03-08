Около 300 тыс. москвичей потеряли работу во время пандемии
Из-за пандемии COVID-19 около 300 тыс. жителей столицы потеряли работу. Такое количество человек обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, заявила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24".
Во время пандемии особенно сильный удар пришелся на сферу услуг, пишет "Интерфакс".
По словам заммэра, безработица в Москве сейчас составляет 0,8-0,9%, в ходе пандемии она достигала 3%.
По данным Минтруда на октябрь 2020 года, число безработных по всей России с марта того же года выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
депутат.
Даже не смешно.
В Сан-Франциско создали мобильное приложение для отслеживание локаций испражнений на улицах и создали подразделение по контролю за уличными фекалиями потому что десятки тысяч живущих в картонных коробках желают свободы делать по большому когда угодно и где угодно. А у нас член совета федерации возмущается, что одиночные пикетчик стоит не в костюме и без галстука, что делает его похожим на бомжа. Безобразие.
О москвичи любя работать типа зимой агрономами, а летом учителями...
Нет, 300 - это только число зарегистрированных обращений. Т.е. тех, от кого чиновники не сумели отбиться "у вас не все документы" или "справка у вас не так оформлена, переделайте". И только после того, как ВСЕ документы будут в идеальном порядке, человека признают обратившимся, он должен еженедельно являться на прием, где ему выдают "вакансии" торгового или страхового агента, и если он сумеет ТРИЖДЫ добазариться с потенциальным работодателем до письменного отказа - только тогда он из "обратившегося" переходит в статус "безработного".
все верно.
это Искусственно созданный Государством кризис.
замечу как человек потративший немало лет на изучение финансов - ВСЕ кризисы Создавались Государтвом.
они никогда сами по себе не возникали.
и д, все начинается с Верного описания ситуации.
это не сгашный Говид посадил людел под домашний арест и запретил даже на улицу выходить..
это сделал в данном случае лично собянин, по указанию зарубежных кукловодов.