Дань моде или необходимость: все про аппаратные крипто-кошельки

14:12 11.03.2021

Этот полезный девайс стал невероятно востребованным после многочисленных инцидентов, связанных с хищением криптовалюты с онлайн-кошельков.

Тогда айти-специалисты решили, что нужно обезопасить пользователей от краж и создать устройство, которое не позволит мошенникам вторгаться в активы владельцев.

Для того, чтобы понять, стоит ли вам приобретать крипто-кошелев, необходимо понять что вообще это такое.



Что из себя представляет крипто-кошелек?

Аппаратный кошелек – это техническое устройство, которое разработчики создали для безопасности хранения ключей. Так как данный девайс не имеет постоянного выхода в глобальную сеть, возможность атак хакеров сильно уменьшается. Приобрести его вы можете в магазине крипто-кошельков Cryptonist, так как он является официальным представителем криптовалютных кошельков на территории нашей страны и предлагает большой ассортимент этой продукции. На сайте можно ознакомиться со всем ассортиментом устройств, сопоставить цены и функциональность.

Злоумышленники уже не смогут вмешаться в программное обеспечение дистанционно с помощью различных вирусов.

Крипто-кошелек использует холодный метод хранения криптовалют, так как ключи базируются не в операционной системе компьютера, а на самом устройстве.



Внешний вид



Аппаратные кошельки имеют небольшой размер, по внешнему виду они больше всего напоминают стандартные компьютерные USB-карты, так называемые «флешки». Устройство оснащено небольшим дисплеем и кнопками управления.



Принцип работы



Качественный кошелек может гарантированно обеспечить изолированность ключей от внешнего мира. Они находятся на микрочипе в определенном разделе откуда их нельзя удалить.

Так как девайс по умолчанию находится в офлайне, им нужно пользоваться одновременно с компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном.

Несмотря на то, что многие компьютеры уже заражены вредоносными программами или вирусами, кошелек их не боится. Он обходит все возможности потери ключа благодаря особым настройкам.

Грубо говоря, приватный ключ – это секретный код. Набор букв и цифр, который дает возможность совершать любые действия с криптовалютой всем лицам, которые знают его.

Основные причины купить кошелек.



Если приватные ключи хранятся на компьютере, они автоматически привлекают к себе внимание мошенников, так как злоумышленники регистрируют повышенную крипто-активность на оборудовании. На этот компьютер сразу же придется огромное количество атак, а вредоносные программы легко смогут вывести средства на счета интернет-грабителей.

Продажа аппаратных крипто-кошельков сейчас на пике популярности, так как именно благодаря им вы сможете зарабатывать на криптовалюте уже сейчас. Начните инвестировать в ваше будущее уже сейчас. Подбронее ознакомиться с информацией вы можете на сайте https://cryptonist.ru