Керамическая плитка. Виды и особенности

19:51 22.03.2021

Керамическая плитка – этот неугасаемая классика, встречающаяся в интерьере повсеместно: в ванной, на кухне, и даже в спальной комнате.



Многие задумываются об отделке плиткой комнат в доме, но не все знают о тончайших нюансах этого прекрасного элемента интерьера. В этой статье мы расскажем о видах и особенностях керамической плитки. Более подробную информацию можно найти на сайте https://graniplitka.ru

Что такое керамическая плитка?

Керамической плиткой называют пластины из обоженной плитки. Нельзя точно сказать, где впервые начали изготавливать керамическую плитку, но первые образцы были найдены в Месопотамии. Она напоминала мозаику, ее облицовывали храмы и дворцы. Но ведь и дом для нас – это, в какой-то степени, храм для человека, верно? Именно дом – это место, в котором современный человек набирается жизненным силам, поэтому, возможно, современный человек активно использует керамическую плитку и по сей день.

Материалы, используемые для изготовления керамической плитки

1. Глина. Хороша тем, что ей можно придать любую форму из-за большого процента влажности такого материала.

2. Кварцевое сырье. Он служит «скелетом» и делает вещь прочной.

3. Шпат и смеси карбонатов. Благодаря им изделие приобретает стекловидную и довольно плотную текстуру.

Виды керамической плитки

Их существует огромное количество, но хотелось бы сделать акцент на основных и самых распространенных видах.

1. Бикоттура. Это эмалированная плитка, которая используется исключительно для облицовки внутри помещения, потому что внешнее воздействие очень быстро разрушает эмаль. Внешне она отличается от остальных видов своей толщиной (небольшая), основе (красная, близко к коричневому), весу (легкий), блестящей эмали.

2. Майолика. Эта разновидность керамики производится по особой технологии, отличающей ее от остальных видов. Роспись делается по сырой глазури, которая наносится на необоженное изделие. Обладает непревзойденными декоративными свойствами за счет своей технологии изготовления.

3. Грес, или керамогранит. Керамический гранит, прокрашенный по всей массе - это неэмалированная керамическая плитка одинарного обжига, изготавливаемая из светлых сортов глины. По области применения универсальна, может использоваться не только в помещении, но и на улице. Визуально выглядит как натуральный гранит или камень, поэтому вписывается в любой интерьер.

4. Мозаика. Так же довольно популярный вид керамической плитки, сделанный из маленьких однородных частиц любого материала (керамики, стекла, бетона). Подходит для отделки ванных комнат, душевых, пола и кухонь.

Свойства керамической плитки

Керамическая плитка часто это влагостойкий, часто трескающийся материал, который используется в декоративных и практических целях. От количества пор в плитке зависит морозоустойчивость материала – способности ее переносить морозы. Чем больше пор, тем менее она морозоустойчива. Для дома и для пола нужно выбирать плитку, которая способна препятствовать скольжению – от этого параметра зависит ваша безопасность. От цвета зависит поверхностная прочность керамической плитки, ведь если поверхность матовая, царапин, которые появятся с течением времени, будет не видно. На сайте https://graniplitka.ru/katalog-tovarov/keramogranit вы можете найти огромное количество керамической плитки, и подобрать ее на свой вкус и цвет.