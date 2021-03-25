Производство сотового поликарбоната. Главное

16:41 25.03.2021

Сотовый поликарбонат — прочный и износостойкий материал, изготовленный из полимера в сочетании с различными добавками.

Он представляет собой многослойный лист с ячеистой структурой толщиной от 4 до 32 мм и благодаря оптимальным характеристикам используется в отделке и строительстве. В этой статье мы рассмотрим, какие этапы включает изготовление сотового поликарбоната.

Как производится сотовый поликарбонат

Сотовый поликарбонат — термопластичный полимер, полученный при соединении угольной кислоты и двухатомного фенола. Его изготавливают из небольших гранул. Их расплавляют для получения пластичной массы, из которой формируется готовая продукция.

На производстве https://plastic-system.ru изготавливают сотовый поликарбонат в четыре этапа:

Подготовка сырья. Производитель закупает поликарбонатные гранулы, поступающие в цех в прочных мешках. Такой метод транспортировки исключает повреждение сырья из-за влаги. Сырье взвешивают, сортируют и очищают от пыли, после чего отправляют на обработку. На данном этапе определяется цвет готовой продукции. Гранулы оставляют бесцветными или добавляют в них красители. Плавление гранул. Процесс осуществляется в специальной камере. Под воздействием высокой температуры гранулы становятся жидкими. К ним добавляют различные ингредиенты для улучшения износостойкости и готовой продукции. Масса тщательно перемешивается до однородного состояния. Формирование листов. Из полученной после плавления массы формируют листы с ячеистой структурой. На конвейер поступают тонкие пластины, скрепленные между собой ребрами для придания им жесткости. Остывание и нарезка. Когда заготовка полностью остыла, из нее формируют пластины определенного размера, которые поступают на склад и транспортировку заказчикам.

Сложный состав сотового поликарбоната положительно сказывается на его свойствах. Готовая продукция прочная, поэтому используются во многих отраслях строительства. Материал устойчив к температурам от -40 до +120 градусов по Цельсию и обладает отличными теплоизоляционными показателями. Благодаря легкому весу его удобно транспортировать к месту назначения. Выполненные из этого материала конструкции обладают высокой износостойкостью. Срок службы составляет 20 и более лет. Дополнительно можно покрыть изделие поглотителем ультрафиолета для более длительного сохранения первоначального вида.