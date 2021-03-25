19:39 25.03.2021

Многие люди задумываются над тем, чтобы сделать дома ремонт самостоятельно.

Между прочим, это довольно интересный процесс, который требует достаточно много упорства и знаний некоторых нюансов. В этой статье мы поговорим как выбрать подходящий клей для вашего проекта, и с какими сложностями можно столкнуться при этом.

Что такое контактный клей?

Клей контактный - это клей, подсохшие слои которого в течение определенного времени обладают сильной остаточной адгезией к слоям такого же или близкого по составу клея. Из статьи известного сайта Chemical Engineering Homa (https://homakoll.com) можно узнать, что они изготавливаются либо на водной основе, либо на основе растворителя.

Области применения контактных клеев

Основная задача клеевого соединения — соединить две поверхности и обеспечить устойчивость к нагрузкам, возникающим при эксплуатации. Клеи такого типа имеют достаточно широкую область распространения. Обычно его наносят на склеиваемую поверхность либо валиком, либо распылителем, а потом несколько минут (3-5) ждут полного высыхания. Далее поверхности склеиваем между собой. Главное в этом процессе не длительность, а сила нажатия, при этом, нужно быть осторожным, чтобы не деформировать материалы. Важно сказать про адгезию веществ. В строительном мире это сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Клей является адгезивным материалом, то есть материалом, который склеивает объекты.

Собственно говоря, контактный клей используется для укладки напольных покрытий, склеивания пластика, бумаги, керамики, картонных изделий, древесины, пробковых материалов.

Особенности использования контактного клея для шпона

Так как шпон – это пористое вещество и размеры пор могут достигать довольно больших размеров, соответственно, нужно выбирать более вязкий клей. Почему? Слишком жидкий клей может попасть в отверствие внутри поры. Для шпор нужно применять клей на основе растворителя, а не водной основы, так как из-за воды дерево может разбухать.

Особенности использования клея для пластмассовых изделий

Для начала нужно определить тип пластмассы. Если пластмасса качественная и подходит для заклеивания, сложностей не возникнет. Контактные клеи для наклеивания пластиков часто выпускаются красного цвета. Поэтому, при приклеивании материалов светлых оттенков на торце может быть виден красный клеевой шов.