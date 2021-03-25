Минэкономразвития анонсировало экспортную пошлину на подсолнечное масло

16:31 25.03.2021

Экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть введена уже с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил прессе глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, по словам главы министерства, с 1 июля текущего года будет введена запретительная экспортная пошлина на семена подсолнечника. С 9 января по 30 июня экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, нижняя планка была установлена на уровне €165 за 1 тыс. кг.

Размер пошлины будет скорректирован по отношению к действующему. А при вводе демпфера Минэкономики будет ориентироваться на новый урожай.

«Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай», — приводит его слова ТАСС.

Производители подсолнечного масла могут получить 8 млрд руб. субсидий после окончания действия соглашений о фиксации цен. Но компенсировать издержки от введения экспортной пошлины на масло мера не сможет.