Гибкий плинтус - главные преимущества и особенности применения

06:58 27.03.2021

В процессе отделки жилых и офисных помещений все более чаще предпочтение отдается специальному гибкому плинтусу.

Сам по себе плинтус является одним из важных элементов любого интерьера. Без его установки вниманию будет открываться неаккуратный открытый стык между полом и стенами. Подобный вид способен испортить любой, даже самый стильный и дорогостоящий ремонт. На смену привычным жестким пластиковым и деревянным плинтусам пришел гибкий плинтус с его уникальными характеристиками. Приобрести его в большом разнообразии и на выгодных условиях можно на странице https://www.GibkijPlintus.RU. Ниже описаны главные преимущественные характеристики этого отделочного элемента.

Преимущества гибкого плинтуса

Гибкий качественный плинтус все более стремительно занимает первые позиции на рынке строительных и отделочных материалов. Этот конструкционный элемент ценится за такие неоспоримые преимущества, как:

удобство и простота монтажа;

длительность службы;

привлекательный внешний вид.

Особого внимания заслуживает тот факт, что для монтажа плинтуса не требуется дополнительная фурнитура. Этот материал при помощи строительного фена нагревается до определенной температуры и сразу приклеивается к поверхности. Крепление в результате получается максимально надежным, можно не опасаться, что со временем плинтус отойдет от поверхности стены.

Есть специальные модели, предназначенные для того, чтобы спрятать в них провода и кабели. За счет этого универсальность применения гибкого плинтуса становится еще выше. Особого внимания заслуживает внешнее исполнение плинтуса, его декоративные качества. Данный элемент выпускается в большом разнообразии выбора. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под любой интерьер помещения, вне зависимости от дизайна и назначения.

Применение гибкого плинтуса

Мягкий плинтус в состоянии повторить любые геометрические формы стен. Он идеально подходит для закругленных конструкций, для отделки колонн. Плинтус выполнен из экологически чистого состава. За счет этого достаточно широко применяется не только в жилых и общественных помещениях, но в поликлиниках и медицинских центрах. Активно закупается коммерческими детскими садами и школами. Незаменим плинтус при отделке и обустройстве фитнес-клубов и даже современных промышленных и производственных предприятий.