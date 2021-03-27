Гибкий плинтус - главные преимущества и особенности применения
Сам по себе плинтус является одним из важных элементов любого интерьера. Без его установки вниманию будет открываться неаккуратный открытый стык между полом и стенами. Подобный вид способен испортить любой, даже самый стильный и дорогостоящий ремонт. На смену привычным жестким пластиковым и деревянным плинтусам пришел гибкий плинтус с его уникальными характеристиками. Приобрести его в большом разнообразии и на выгодных условиях можно на странице https://www.GibkijPlintus.RU. Ниже описаны главные преимущественные характеристики этого отделочного элемента.
Преимущества гибкого плинтуса
Гибкий качественный плинтус все более стремительно занимает первые позиции на рынке строительных и отделочных материалов. Этот конструкционный элемент ценится за такие неоспоримые преимущества, как:
- удобство и простота монтажа;
- длительность службы;
- привлекательный внешний вид.
Особого внимания заслуживает тот факт, что для монтажа плинтуса не требуется дополнительная фурнитура. Этот материал при помощи строительного фена нагревается до определенной температуры и сразу приклеивается к поверхности. Крепление в результате получается максимально надежным, можно не опасаться, что со временем плинтус отойдет от поверхности стены.
Есть специальные модели, предназначенные для того, чтобы спрятать в них провода и кабели. За счет этого универсальность применения гибкого плинтуса становится еще выше. Особого внимания заслуживает внешнее исполнение плинтуса, его декоративные качества. Данный элемент выпускается в большом разнообразии выбора. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под любой интерьер помещения, вне зависимости от дизайна и назначения.
Применение гибкого плинтуса
Мягкий плинтус в состоянии повторить любые геометрические формы стен. Он идеально подходит для закругленных конструкций, для отделки колонн. Плинтус выполнен из экологически чистого состава. За счет этого достаточно широко применяется не только в жилых и общественных помещениях, но в поликлиниках и медицинских центрах. Активно закупается коммерческими детскими садами и школами. Незаменим плинтус при отделке и обустройстве фитнес-клубов и даже современных промышленных и производственных предприятий.
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