Рейтинг погремушек: помощь при выборе

19:10 27.03.2021

Развитие ребенка во многом зависит от его способностей и прикладываемых родителями усилий.

Детские игрушки помогают родителям направить процесс в нужном направлении. У каждого младенца есть любимая погремушка, привлекающая его внимание и способствующая более интенсивному развитию. Мы составили для вас рейтинг наиболее популярных моделей.

Chicco «Ключи»

Функциональная модель, рекомендованная детям в возрасте от трех месяцев. Состоит из трех разноцветных ключиков с различной текстурной поверхностью. Элементы пронумерованы цифрами от 1 до 3. Удобная форма кольца позволяет ребенку удержать погремушку в руках. Яркая расцветка и грамотно подобранный дизайн невольно привлекают внимание ребенка. Используется для развития координации движений. Способствует изучению цветов.

Преимущества:

· небольшой вес;

· компактное исполнение;

· возможность использования в качестве прорезывателя;

· отсутствие надоедливого звука;

· может подвешиваться в коляске или кроватке;

· полное соответствие нормативным требованиям.

Baby Einstein «Shake, Rattle & Soothe»

Функциональная модель, используемая в качестве прорезывателя и погремушки. Состоит из пять разноцветных грызунков различной конфигурации. Ориентирована на развитие у ребенка знаний формы и цвета. Красочные элементы можно при необходимости легко снять, чтобы изготовить новую погремушку. Изделие имеет компактные геометрические параметры: 10,16 см×5,08 см×10,16 см, делающих удобным ее использование не только дома, но и во время прогулок за его пределами. Размеры каждого элемента тщательно продуманы. Маленькому ребенку удобно держать погремушку в руках. Модель ориентирована на малышей от рождения и старше.

Преимущества:

· экологичность;

· безопасность;

· функциональность;

· эргономичность;

· возможность трансформации.

Bright Starts «Rattle-A-Round»

Выбирая подходящую модель на https://babyshop.ua/igrushki, стоит обратить внимание на данную погремушку. Изделие имеет яркий, хорошо продуманный дизайн. Способствует мультисенсорному восприятию, развивает мелкую моторику рук, помогает развить причинно-следственную связь. Состоит из кольцеобразного основания с текстурной поверхностью. Размеры основы помогают ребенку легко захватить погремушку в свои руки.

Насаженные на кольцеобразное основание разноцветные колечки при колебаниях создают характерный звук, привлекающий внимание ребенка. Это обеспечивают запечатанные внутри элементов специальные шарики. Три кольца имеют разную текстуру и надежно закреплены на основании. Высокая контрастность расцветки способствует привлечению внимания малыша. Индивидуальный изгиб каждого колечка способствует развитию мелкой моторики.

Преимущества:

· качественное исполнение;

· высокая функциональность;

· безопасность.

В линейке каждого производителя, приведенного в рейтинге, представлено множество разноплановых игрушек. Выбирая подходящий вариант, ориентируйтесь на представленные модели, отдавая предпочтение тому изделию, которое обязательно заинтересует вашего малыша.